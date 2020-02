Triunfa Cruz Azul femenil de visita

Con solitario gol de Marilyn Díaz, el Cruz Azul Femenil derrotó al Morelia y sumó su tercera victoria del torneo para meterse a zona de clasificación con 12 puntos.

Marilyn, ex defensa central del América, aprovechó una falta fuera del área para cobrar con un potente disparo con el que venció a Diana García al minuto 16.

Desde la jornada 4, el conjunto celeste no conoce la derrota y por más que el cuadro michoacano luchó para anotar, nada pudo hacer ante la férrea marcación del conjunto dirigido por Rogelio Martínez.

La portera celeste, Karla Moreno, tuvo una destacada actuación, ya que al minuto 4, atajó un penal y tuvo dos intervenciones clave para bajar la cortina, apoyando a sus compañeras para controlar el encuentro.

Dalia Molina no tuvo fortuna para poner adelante a su equipo, ya que la arquera Moreno no se dejó vencer y detuvo la pena máxima, este fue un golpe letal en el ánimo de las locales, que por más intentos que hicieron no pudieron volver a tomar el mando de las acciones.

Morelia se fue hasta el lugar 10 con 10 unidades y complicando las posibilidades de volver a zona de clasificación, ya que ahora tendrá dos salidas, una para visitar a Tigres y otra para medirse a Querétaro.