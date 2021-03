Triunfa con ´La Llorona´

Hoy domingo, "La Llorona " competirá por el Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera. No sólo es la primera producción de Guatemala que aspira a este premio, sino de toda Centroamérica. También está un paso más cerca de los Oscar, pues quedó entre las precandidatas en la categoría de mejor largometraje internacional (el 15 de marzo se sabrá si es nominada).

El cineasta Jayro Bustamante quedó convencido de que debía hacer "La Llorona " cuando comenzó a recibir mensajes de personas "bien intencionadas" expresando su oposición al proyecto porque no mostraba a la sociedad guatemalteca bajo una luz favorable.

Había presentado la idea en el Festival de Cine de San Sebastián, donde sus dos películas previas — "Ixcanul" (2015) y "Temblores" (2019) — fueron galardonadas, y las llamadas no se hicieron esperar.

BUSCARON MANIPULARLO

"Recibimos bastantes mensajes anónimos al inicio que nos aconsejaban no hacer la película", dijo Bustamante en una entrevista reciente desde la capital guatemalteca. "También mensajes no anónimos de la sociedad conservadora de Guatemala que trataba de manipularnos diciendo, ´¡Así nunca vamos a llegar al Oscar!´ Y yo les decía, ´el Oscar no es el objetivo; la historia primero´... Y cuando empezamos el rodaje tuvimos un intento de bloqueo por la exministra de Relaciones Internacionales que quiso parar la filmación".

Muchos lo invitaron a presentar en vez "´una Guatemala sonriente, colorida, porque eso es lo que realmente somos´. (Pero) basta con ver las estadísticas de lo que de verdad somos para saber", señaló.

Aunque lo de las llamadas afortunadamente "nunca pasó a mayores", Bustamante dijo que él y su equipo se dieron cuenta de que tenían un tema mucho más álgido de lo que estaban conscientes y comenzaron a trabajar a una "velocidad absurda": "Dijimos: ´Lo que hay que hacer es que la película exista y, si algo nos pasa después a nosotros, por lo menos la película ya existe´".

Con el apoyo de los embajadores de Francia y México, que le permitieron filmar en sus residencias (territorio internacional), "La Llorona" nació en lo que para él fue tiempo récord: en un año hicieron preproducción, producción y posproducción, y en agosto de 2019, apenas unos meses después del debut de su cinta previa, la estrenaron en Venecia.

TEMA DE FONDO

Guerra civil

Protagonizada por María Mercedes Coroy (una actriz maya kaqchikel de cabello extralargo y mirada magnética que también estelarizó "Ixcanul"), "La Llorona" de Bustamante reimagina el relato folclórico sobre un alma en pena en busca de sus hijos como una metáfora de la guerra civil de Guatemala, y descubre sus heridas políticas sin sanar, responsabilizando a un general retirado del genocidio de miles de mayas.