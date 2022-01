Tristes por sus mascotas

El también conductor contó que mientras dormía, Niko, otro de sus perritos los alertó de la muerte de quien fuera su compañera durante 13 años.

"Por algo dicen que los perros son Angelitos sin alas, esta mañana Niko rascó la puerta de nuestra habitación para avisarnos que algo estaba mal con Daysi, bajé y ahí estaba debajo de un sillón, sin moverse, se había ido, sin molestar a nadie, parecía que estaba dormidita, no sé qué me dolió más, si ver su cuerpo inmóvil en el suelo o ver la tristeza y el dolor en los ojos de Niko que había sido su pareja por más de 13 años. Te amamos y te extrañaremos por siempre querida Daysi", se lee en el mensaje de Chaparro.

El cantante italiano Tiziano Ferro colgó una foto en la que se observa su sufrimiento mientras abraza el cuerpo de Jake, su perrito que perdió la vida y quien tuvo un pasado de maltrato y perreras.

"Jake, te llamábamos ´El chico con tres corazones´: dos pintados en tu pelo y uno demasiado grande en el pecho. Tan grande que no pudo más. Gracias Giaco, por este año y medio de amor, porqué nos has dado lecciones de gratitud y fe a pesar de que llegarás de años de maltratos y perreras. Y porque en tu infinita generosidad has decidido dejar espacio para otro hermano mayor que nadie quiere, pero solo porque la gente no conoce el amor superior que los perros mayores llevan adentro.

Salúdanos a Beau y que sepas que nunca nos olvidaremos de ti. Adios Gigio".