Triste ‘Tuca’ por la derrota

Monterrey, N.L.- Aunque reconoció que la eliminación de Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf lo dejó triste, el técnico brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti se mostró tranquilo por el desempeño de su equipo, que, desde su punto de vista, fue superior al Toronto FC en el estadio Universitario.

“Nos deja tristes la eliminación, pero me voy tranquilo, porque el equipo hizo todo lo que tenía que hacer para no sólo ganar, sino pasar a la siguiente ronda, pero naturalmente hoy no nos dio”.