Triste por el deceso

Ciudad de México.

El actor Arnold Schwarzenegger expresó su pesar por el fallecimiento de su mejor amigo, el ex señor Olympia Franco Columbu, a quien dedicó en Instagram un texto de despedida.

"Me escuchaste decir que no me gusta cuando la gente me llama hombre hecho por sí mismo. Incluso me escuchaste decir que eres parte de la razón por la que nunca podría aceptar esa etiqueta", escribió el famoso.

"Pero quería que supieras por qué. Desde el momento en que nos conocimos en Munich, fuiste mi compañero en el crimen. Nos presionamos, competimos y nos reímos en todo momento".

La estrella de Terminator añadió que logró prosperar con Columbu a su lado desde su llegada a America, ya que para él era más importante tenerlo a su lado aunque careciera de dinero y no tuviera a su familia consigo.

"Estoy devastado hoy. Pero también estoy tan, tan agradecido por los 54 años de amistad y felicidad que compartimos", dice el texto.

"Crecimos y aprendimos y amamos. Mi vida era más divertida, más colorida y más completa gracias a ti. Siempre voy a extrañarte".

A su vez, la celebridad prometió que estaría al pendiente de la familia de Columbu, quien, de acuerdo con The Blast, falleció a los 78 años de edad.

"Te amo Franco. Siempre recordaré la alegría que llevaste a mi vida, los consejos que me diste y el brillo en tus ojos que nunca desapareció. Fuiste mi mejor amigo".