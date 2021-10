Triple A anuncia la segunda edición de la Triplemanía Regia

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 .- Después de dejar en el camino a un duro retador, como fue Andrade, el canadiense Kenny Omega estará de regreso para exponer el Megacampeonato ante el Hijo del Vikingo, en la batalla estelar.

"Estoy sorprendido, estoy asustado, nunca me imaginé estelarizar una Triplemanía Regia. No voy a defraudar a nadie, no me la creo, me voy a seguir preparando para dar una lucha de cinco estrellas", dijo el Vikingo en conferencia de prensa.