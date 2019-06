Trillas, pintan bien: analista. Buena perspectiva en sorgo de la región

Regional.- Con buenas perspectivas, iniciaron las primeras trillas de sorgo en la región, en donde se sembraron más de 4 mil hectáreas, de las cuales se esperan muy buenos rendimientos en la mayoría de la superficie, dado que son cultivos que recibieron los riegos de auxilio necesarios.

No se han dado a conocer los rendimientos medios de grano rojo, porque la recolección del producto apenas comienza, sin embargo, por los comentarios de los hombres del campo, es que se esperan en lo general buenas cosechas, incluso, mejores que el año pasado.

Y en definitiva, en este ciclo agrícola habrá para comercializar mayores volúmenes de sorgo, porque se sembró una mayor superficie, comparado con el año pasado.

El analista y responsable del pesaje en uno de los centros de acopio de la comarca ribereña, José Méndez Ovalle, informó que las primeras cosechas de sorgo ya comenzaron a recibirse y por el ánimo de los productores que han entregado sus camiones, se puede anticipar que los cultivos de ese forraje, están rindiendo.

En los primeros embarques recibidos, la humedad en la mayoría de esos granos, está fluctuando entre los 15 y 17 grados, que está dentro del rango recomendable para realizar la trilla.

Y aunque por el momento no puede darse a conocer como una información oficial, pues la recolección del sorgo, en su etapa importante apenas está por comenzar, en base a las primeras trillas, los propios productores estiman que los rendimientos están por encima de las 7 toneladas por hectárea, pero no podrán conocer a ciencia cierta la producción exacta, hasta que no terminen de cosechar.

Los alienta por una parte, el hecho de que el precio de ese alimento para aves y ganado, tendrá para este año un significativo incremento, pero también se desconoce el tiempo que durará el Gobierno Federal, para aterrizar los apoyos directos al productor.

Otro plus que tendrán los sorgueros, es la venta en pacas de la zona que queda tras la trilla del producto, que se estima fluctuará en alrededor de los mil pesos por hectárea.





ALIENTA. Aunque por ahora se desconocen los rendimientos, se estima que la producción de sorgo será superior a las 7 toneladas por hectárea.