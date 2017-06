Tri de Copa Oro no es un plantel B: Elías Hernández

Elías Hernández, volante del León, no se siente menos por estar convocado con la Selección Mexicana que disputará Copa Oro, y no con los que jugarán la Confederaciones.



"Yo creo que no hay Selección A y Selección B, es Selección Mexicana, al que le toque ir tiene que hacer lo mejor posible, a final de cuentas la última palabra la tiene el entrenador, pero vamos a representar a México.



"Yo estoy donde tengo que estar, sino se pudo en Confederaciones entonces hay que hacer un buen papel aquí, siempre pensando en el próximo mundial", dijo Hernández en su llegada a la Ciudad de México para reportar a la concentración tricolor.



Para Elías será vital que el grupo de Copa Oro se comprometa a ganar el título con las armas y jugadores que están disponibles.



"Sabemos que en Selección Mexicana siempre viene lo mejor, hay que prepararnos bien y buscar esa oportunidad que tanto esperamos todos.



"Hay obligación de ganar todo lo que se esté jugando. No creo que haya jugador o equipo que vaya a perder o ver qué es lo qué pasa", sentenció el mediocampista.