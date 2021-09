Tribunal Superior divide 5-4 para dejar en vigor la ley de aborto de Texas

La corte votó 5-4 para denegar una apelación de emergencia de los proveedores de servicios de aborto y otros que buscaban bloquear la aplicación de la ley que entró en vigencia el miércoles. Pero los jueces también sugirieron que su orden probablemente no sea la última palabra sobre si la ley puede mantenerse porque aún se pueden presentar otras impugnaciones.

La ley de Texas, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo , prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos pueden detectar la actividad cardíaca , generalmente alrededor de las seis semanas y antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Es la ley más estricta contra el derecho al aborto en los Estados Unidos desde la histórica decisión Roe v. Wade del alto tribunal en 1973 y parte de un impulso más amplio de los republicanos en todo el país para imponer nuevas restricciones al aborto. Al menos otros 12 estados han promulgado prohibiciones al principio del embarazo, pero se ha impedido que todos entren en vigencia.

La orden del tribunal superior que se negó a detener la ley de Texas se produjo poco antes de la medianoche del miércoles. La mayoría dijo que quienes llevaron el caso no habían cumplido con la alta carga requerida para la suspensión de la ley.

"Al llegar a esta conclusión, enfatizamos que no pretendemos resolver definitivamente ningún reclamo jurisdiccional o sustantivo en la demanda de los solicitantes. En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas y de ninguna manera limita otras impugnaciones procesalmente adecuadas a la ley de Texas, incluso en los tribunales estatales de Texas ", decía la orden sin firmar.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, estuvo en desacuerdo con los tres magistrados liberales de la corte. Cada uno de los cuatro jueces disidentes escribió declaraciones separadas expresando su desacuerdo con la mayoría.

Roberts señaló que, si bien la mayoría denegó la solicitud de ayuda de emergencia, "la orden de la Corte es enfática al dejar en claro que no puede entenderse que respalda la constitucionalidad de la ley en cuestión".

La votación en el caso subraya el impacto de la muerte de la juez liberal Ruth Bader Ginsburg el año pasado y el reemplazo de ella por el entonces presidente Donald Trump por la juez conservadora Amy Coney Barrett . Si Ginsburg hubiera permanecido en la cancha, habría habido cinco votos para detener la ley de Texas.

La jueza Sonia Sotomayor calificó la decisión de sus colegas conservadores como "asombrosa". "Ante una solicitud para prohibir una ley flagrantemente inconstitucional diseñada para prohibir a las mujeres ejercer sus derechos constitucionales y evadir el escrutinio judicial, la mayoría de los jueces han optado por enterrar la cabeza en la arena", escribió.

Los legisladores de Texas redactaron la ley para evadir la revisión de la corte federal al permitir que los ciudadanos privados presenten demandas civiles en la corte estatal contra cualquier persona involucrada en un aborto, que no sea la paciente. Los funcionarios estatales y locales hacen cumplir otras leyes sobre el aborto, con posibles sanciones penales.

En contraste, la ley de Texas permite a los ciudadanos privados demandar a los proveedores de servicios de aborto ya cualquier persona involucrada en facilitar abortos. Entre otras situaciones, eso incluiría a cualquiera que lleve a una mujer a una clínica para que le practiquen un aborto. Según la ley, cualquier persona que demande con éxito a otra persona tendrá derecho a al menos $ 10,000.

En su disidencia, la jueza Elena Kagan calificó la ley de "manifiestamente inconstitucional" y dijo que permite que "los particulares lleven a cabo restricciones inconstitucionales en nombre del Estado". Y el juez Stephen Breyer dijo que una "mujer tiene el derecho constitucional federal de obtener un aborto durante" la primera etapa del embarazo.

Después de que un tribunal federal de apelaciones se negó a permitir una pronta revisión de la ley antes de que entrara en vigencia, los opositores de la medida solicitaron la revisión del Tribunal Supremo.

En un comunicado el jueves temprano después de la acción del tribunal superior, Nancy Northup, directora del Centro de Derechos Reproductivos, que representa a los proveedores de servicios de aborto que desafían la ley, prometió "seguir luchando contra esta prohibición hasta que se restablezca el acceso al aborto en Texas".

"Estamos devastados porque la Corte Suprema se ha negado a bloquear una ley que viola abiertamente Roe v. Wade. En este momento, las personas que buscan un aborto en Texas están entrando en pánico: no tienen idea de dónde o cuándo podrán abortar, si es que lo hacen. Los políticos de Texas han logrado por el momento burlarse del estado de derecho, cambiar la atención del aborto en Texas y obligar a las pacientes a abandonar el estado, si tienen los medios, para obtener atención médica protegida constitucionalmente. Esto debería enviar escalofríos a todos en este país que se preocupan por la constitución ", dijo.

Texas ha tenido durante mucho tiempo algunas de las restricciones de aborto más estrictas de la nación, incluida una ley general aprobada en 2013. La Corte Suprema finalmente derogó esa ley, pero no antes de que cerraran más de la mitad de las más de 40 clínicas del estado.

Incluso antes de que el caso de Texas llegara al tribunal superior, los jueces habían planeado abordar el tema del derecho al aborto en un caso importante después de que el tribunal comience a escuchar los argumentos nuevamente en el otoño . Ese caso involucra al estado de Mississippi, que solicita que se le permita hacer cumplir una prohibición del aborto después de las 15 semanas de embarazo.