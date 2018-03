Tribunal de India legaliza la eutanasia

En una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo de India ha declarado legal la eutanasia pasiva y el derecho de las personas, incluidos enfermos terminales y aquellos en estado de coma incurable, a plasmar su voluntad anticipada de negarse a tratamientos médicos.

La sentencia, ratificada el viernes por una sección de cuatro magistrados del constitucional dirigida por el Presidente de la Corte Suprema Dipak Misra, considera que el derecho fundamental a la vida y a la “plena existencia” debe incluir la elección de una muerte digna. Aunque los jueces dieron sus opiniones por separado, todos coincidieron unánimemente en aceptar un 'testamento vital' que permita “aliviar la agonía de los individuos”, dijo Dipak Misra.

El hito se remonta a una petición judicial realizada en 2005 por la organización no gubernamental 'Common Cause', a la que le siguió el caso de Aurna Shabaug en 2011; en el que el tribunal permitió la retirada del tratamiento de sostenimiento de la vida en pacientes que no estuviesen en una posición de tomar una decisión formada o en estado vegetativo permanente. Así, el presente fallo aprueba solo la eutanasia pasiva, es decir, que los enfermos terminales opten por rechazar medios artificiales que les prolonguen la vida; siempre y cuando la decisión esté avalada por un testamento vital para el que se establecen una serie de directrices.