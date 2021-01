Tribunal Electoral inclina la balanza

Ciudad de México.

Este 27 de diciembre cumple un año la sentencia de la Sala Especializada del TEPJF que concluyó que 43 funcionarios públicos, entre ellos 27 "superdelegados", violaron el artículo 134 de la Constitución al incurrir en promoción personalizada de los servidores públicos, pues toda propaganda gubernamental debe ser institucional y está prohibido que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

La queja fue promovida por el PRD y su consejero nacional Rafael Hernández Estrada, quienes impugnaron el fallo ante la Sala Superior, en demanda de fincar responsabilidad al presidente y su gabinete. Pero no hay muchas esperanzas: "El 3 de enero le vamos a cantar ´Las Mañanitas´ al expediente, que está en un cajón, sin resolverse", dice el perredista.

En lugar de dictar sentencia, el pasado 22 de diciembre el Comité de Transparencia del TEPJF resolvió clasificar el expediente del caso (PSC-0071/2019) como reservado por dos años, y que se desclasifique "cuando se extingan las causas, es decir cuando se emitan las resoluciones". En otras palabras, prefigura que será resuelto después de las elecciones o incluso hasta 2022.

Lo grave, afirma Hernández Estrada, es que está en juego la equidad en la contienda e impedir el uso de programas sociales, sobre lo que debería haber pronunciamiento oportuno. "Frente a eso el TEPJF guarda silencio... e inclina la balanza".

En 2018, desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, el PAN y el PRD se quejan de que sus conferencias se difunden en plenas precampañas y en campañas, se convierten en actos anticipados o simulan informes de gobierno, o bien para su difusión se han dejado de programar spots de los partidos.

Salvo contados casos, la difusión de las mañaneras ha permanecido, pues para ambas salas del TEPJF son propaganda gubernamental lícita, pues son realizadas por un ente público, las dirigen servidores públicos, su contenido son programas y acciones de gobierno, y el gobierno facilita la señal para su difusión en radio y televisión.

NO ES SANCIONABLE

El 18 de noviembre pasado la Sala Superior del tribunal validó, como hizo la Sala Especializada, que no todo el contenido de esas conferencias es propaganda gubernamental y por eso no es sancionable. Lo hizo al resolver quejas del PAN y del PRD por la conferencia del 9 de junio, en la que López Obrador denunció, a través de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, un supuesto Bloque Amplio Opositor.

La queja de la oposición fue contra el mensaje político electoral de la conferencia, pero la Sala Regional varió la litis y el 5 de octubre resolvió que el documento "Rescatemos a México" no podía considerarse propaganda gubernamental, porque no daba a conocer acciones de gobierno o compromisos cumplidos, por lo que no había irregularidad.

REVOCAN MEDIDAS

La amplia protección a la libertad de expresión del presidente y el derecho a la información, por encima de principios que rigen los procesos electorales, se confirmó el 14 de diciembre. Ese día, una mayoría de cuatro magistrados revocó las medidas de tutela preventiva que había ordenado el INE al resolver quejas de PAN y PRD contra el discurso del Ejecutivo emitido el 30 de noviembre. El INE pidió al presidente abstenerse de emitir declaraciones de índole electoral y de utilizar los espacios de comunicación oficial, por estar en curso elecciones federales y locales.

Pero en sesión privada ese día, la mayoría de los magistrados concluyó que el INE se excedió, que no proceden medidas por hechos futuros de realización incierta y que "no se observa de manera objetiva la posible repetición de las conductas denunciadas", aunque en la discusión los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez acreditaron, con versión estenográfica, que el mandatario reincidió el 7 de diciembre en ataques a las alianzas.

"Esa resolución tiene doble efecto

–prosigue–: por un lado le permite al presidente seguir promoviéndose e interviniendo, y por otro le manda una señal a los consejeros diciéndoles ni se les ocurra decirle que no al Ejecutivo porque, si no, los van a sancionar. Es preocupante que los magistrados usen la comunicación social no sólo para favorecer al mandatario, sino para amedrentar".

Para la politóloga Lourdes Morales, presidenta de la Red por la Rendición de Cuentas, lo grave no es que el mandatario realice las conferencias matutinas, sino que tenga carta blanca para hacer propaganda electoral en ellas:

"Eso no va con los estándares de equidad porque no todos tienen el mismo espacio. Que un presidente te descalifique desde la posición que tiene, por más que el aludido, persona o partido se defienda, no tiene el mismo impacto, hay una situación de desventaja y eso puede afectar seriamente la contienda por venir."

Para la politóloga, "el órgano que debería ser garante de la equidad claramente está fallando y en realidad es un actor más en la contienda".

También encuentra criterios políticos en el registro de tres partidos nacionales (Encuentro Solidario, Fuerza Social y Redes Sociales Progresistas) con criterios laxos "para los aliados de Morena", y que "no se aplique la misma rigidez que en el caso de México Libre. En todo caso ninguno cumplió.

El pasado 25 de noviembre el TEPJF decidió darle entrada y analizar de fondo el recurso interpuesto por el hermano del presidente, Pío López Obrador (RAP 105/2020) para evitar ser investigado por el INE por la presunta recepción de recursos de 2014 a 2018 para financiar a Morena.

A propuesta del entonces presidente del Tribunal, Felipe Fuentes Barrera, determinaron de manera excepcional que podrían afectarse sus "derechos constitucionales" por la sola admisión de la queja en el INE, el emplazamiento a comparecer para expresar lo que le convenga y a proporcionar información.

Contrario a los precedentes, en que se desecha ese tipo de recursos porque aún no son definitivos, los magistrados admitieron el caso y analizarán el argumento del hermano del presidente: que la fiscalización de ese caso ya prescribió.