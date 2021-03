Tribunal absuelve a excura argentino acusado de abuso

Después de que el tribunal integrado por tres jueces leyó la sentencia en una audiencia realizada de forma presencial pese a la pandemia del nuevo coronavirus, Gobbo y varias jóvenes que también presentaron denuncias contra José profirieron gritos de rechazo.

Gobbo encaró a uno de los abogados del exsacerdote en los pasillos del edificio donde funciona tribunal. "Son todos cómplices, no piensan en la gente... dejan un pedófilo libre", le dijo la mujer mientras el hombre permanecía en silencio. Los familiares y allegados de la joven lloraban y se abrazaban a pocos metros de allí.

"Me penetró, pero como no pude identificar la fecha, la edad, no lo pude decir.", gritó la joven.

Luego Gobbo apuntó contra la Iglesia católica que "habrá movido cielo y tierra para que él esté afuera" en declaraciones a The Associated Press.

"Lo cubren y son responsables de las siguientes víctimas", dijo la mujer, quien señaló además al papa Francisco como "cómplice".

Varias mujeres que acompañaban a la denunciante habían colocado carteles en contra del exsacerdote en las inmediaciones del tribunal.

En 2009, Gobbo presentó una denuncia eclesiástica ante al Arzobispado de San Martín por los hechos que dijo haber sufrido y que, según afirmó, no prosperó. No obstante, en 2019 el papa dio la dispensa del sacerdocio a José, quien cumplía una prisión preventiva dictada dos años antes por la justicia luego de que estuvo una semana prófugo.

Ahora, según el fallo del tribunal, el exsacerdote puede ser liberado de inmediato.

La fiscalía y el abogado de Gobbo, Héctor Silveira, habían pedido 20 años de cárcel para el religioso, cuya defensa había solicitado la prescripción de la causa.

"Es una vergüenza, el argumento del tribunal es prescripción, se ampara detrás de eso. (José) nunca negó los hechos. Las secuelas de abusos no prescriben", dijo el letrado.

Silveira señaló que la Constitución de Argentina de 1994 "hace suya pactos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño que establecen la imprescriptibilidad de los abusos sexuales y que están por encima del código penal".

Gobbo apelará la sentencia. "No me voy a quedar de brazos cruzados", afirmó.

Según su relato, gran parte de los hechos que denunció en 2017 ocurrieron durante su infancia, cuando asistía al Instituto San José Obrero, ubicado en la localidad de Caseros -a unos 26 kilómetros de Buenos Aires- del que el religioso era el apoderado.

La mujer dijo haber tardado años en "poner en palabras" los supuestos abusos ocurridos entre 1999 y 2008. "Estaba muerta en vida", agregó.

Según indicó, José tenía la autoridad suficiente para sacarla de clases cuando él quisiera y como era cercano a sus padres, siguió visitándola incluso cuando ella se cambió de colegio.

En otras causas judiciales también se investigan otras denuncias presentadas por Jazmín Detez, Cecilia Burgos y Karen Maydana, exalumnas del Instituto San José Obrero.

La defensa de José considera que los delitos denunciados también prescribieron.

Los abogados de las denunciantes piden que se tengan en cuenta los tratados internacionales recogidos por la Constitución que establecen la imprescriptibilidad de esos delitos infringidos a menores.

En esta nota colaboraron los periodistas de AP Natacha Pisarenko y Victor Caivano