Tri Sub 22 debuta ante Panamá

Lima, Perú.





La selección mexicana de futbol Sub 22 tratará de conseguir su primera victoria en los Juegos Panamericanos Lima 2019, cuando mida fuerzas este lunes con Panamá, dentro de la primera jornada del Grupo A.

La escuadra que dirige Jaime Lozano quiere recuperar la presea dorada que perdió hace cuatro años en Toronto 2015 al caer en la final con Uruguay y así llegar a cinco en su historia y confirmarse como el segundo más ganador, sólo detrás de Argentina.

El panorama no luce sencillo, ya que el "Jimmy" no pudo disponer de todos los jugadores que quería debido a que no fueron prestados por sus equipos, dado que ya inició el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y no querían perderlos por tanto tiempo.

Dicha situación provocó que otros elementos que no estaban considerados para la lista final lograran colarse, y tienen la oportunidad de demostrar que son tan o más capaces que los ausentes.

Dentro de los convocados destaca el volante Paolo Yrizar, quien milita en Querétaro; así como el mediocampista Francisco Venegas, jugador de Tigres de la UANL.

Mientras que el conjunto "canalero" quiere mejorar lo hecho en suelo canadiense, en donde estuvo cerca de subirse al podio, pero cayó en el juego por el bronce ante Brasil.

El estadio de la Universidad de San Marcos será el escenario en donde se llevará este cotejo.