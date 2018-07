Tri Sub 21, eliminado de los Juegos Centroamericanos

Barranquilla, Colombia.

Pese a que venía de 2 derrotas, a la Selección Mexicana le bastaba un triunfo por cualquier resultado, pero apenas y le alcanzó para igualar ante los haitianos, con lo que no avanzó a Semifinales de la justa veraniega.



El equipo mexicano dirigido por Marco Antonio "Chima" Ruiz arrancó con buena dinámica y encontró pronto el gol, pues al 11', Eduardo Aguirre sólo tuvo que cruzar el balón ante una mala salida del portero Josué Duverger.



Sólo que esa anotación relajó por completo al Tri Sub 21 pues Haití, que necesitaba del empate para avanzar, tras la goleada más temprano de Venezuela 3-0 sobre El Salvador; se hizo de la posesión de balón.



Hasta que los haitianos encontraron su recompensa, cuando al 34', Kenley Dede bajó con el pecho el esférico en el área y cuando se disponía a rematar, fue derribado por el defensa Jair Díaz.



Un minuto más tarde, Ronaldo Damus hizo válida la pena máxima.



Aun así, México tuvo todavía otra opción en el primer tiempo, pero Duverger alcanzó a tapar un disparo de Francisco Córdova, desde los linderos del área, al 36'.



Para el complemento, el Tri Sub 21 salió lanzado al ataque, pero inició un concierto de fallas y de buenas intervenciones del arquero haitiano.



Al 47', Aguirre reventó el poste izquierdo con remate de volea, sólo 3 minutos antes de que el mismo atacante enviara por arriba el balón, pese a llegar solo y con un Duverger que ya se había vencido.



Para el 52', le tocó el turno a Brayton Vázquez, quien remató sin marca pero a manos del guardameta de Haití, quien dejó ahí el rechace sólo para que el zaguero picara el balón con la cabeza por un lado.



Haití apenas tuvo una ocasión en el complemento, al 59', cuando el arquero mexicano Luis Malagón desvió con las uñas el disparo de Wendy St. Félix.



El resto del cotejo se fue entre yerros y pelotazos, frente a unos haitianos que nunca perdieron el orden, apoyados en la desesperación mexicana y la confianza de su meta Duverger.



México quedó último del Grupo B con sólo un punto, por 3 de El Salvador, 4 de Haití y 9 de Venezuela.