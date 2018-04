Tres estados de EU rechazan enviar a Guardia Nacional

El Gobernador de Nevada, Brian Sandoval, fue el último en oponerse a la propuesta del Mandatario de enviar tropas a la frontera con México para ayudar a combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.

La vocera de Sandoval, Mary-Sarah Kinner, dijo el viernes en un correo electrónico a The Associated Press que la administración de Trump no se ha puesto en contacto con la oficina del Gobernador republicano sobre la idea.



Sin embargo, dijo que Sandoval no cree que la propuesta actual sea un uso apropiado de la Guardia de Nevada.



La Gobernadora de Oregon, Kate Brown, y el Gobernador de Montana, Steve Bullock, ambos demócratas, también dijeron esta semana que rechazarían las solicitudes de tropas de sus guardias nacionales.



Trump quiere enviar hasta 4 mil miembros de la Guardia a la frontera. Los gobernadores republicanos de Arizona, Nuevo México y Texas respaldan el despliegue.



Al respecto, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, aseguró que continuarán trabajando con los estados fronterizos.



"Vamos a continuar trabajando con los estados fronterizos, estamos trabajando con ellos y esperamos tener a la Guardia Nacional en el lugar lo más pronto posible y continuaremos trabajando con California y esperamos que ellos hagan lo correcto y ayuden a proteger nuestras fronteras", señaló.



Sobre el número de tropas, dijo que analizarán en el futuro cuántas serán suficientes.



"Serán todas las necesarias (...) El Presidente cree que es un buen paso tener de 2 mil a 4 mil y si determinamos que necesitamos más, tomaremos esa decisión en ese momento", afirmó.