Trepa Real Madrid al liderato de LaLiga

Madrid, Esp.- Con tantos de jugadores brasileños, al Real Madrid le alcanzó para derrotar en el Santiago Bernabéu 2-0 al Osasuna y así apoderarse del liderato de LaLiga.



Luego de seis jornadas, el equipo de Zinedine Zidane llegó a 14 puntos, uno más que el Atlético de Madrid, equipo al que visitará el próximo sábado.



El primer tanto llegó al minuto 36, luego de un disparo de Vinícius Júnior que alcanzó a pegar en un rival y terminó por meterse en el ángulo superior del arquero Rubén Martínez.



En la celebración, la emoción inundó al delantero brasileño y soltó una que otra lágrima, ya que de esta manera rompió una racha de ocho meses de sequía, pues no marcaba desde el 3 de febrero.



El cuadro rojillo se mostró insistente en la primea parte, pero no logró disparar al arco defendido por Alphonse Areola, quien ocupó el lugar de Thibaut Courtois.



Parecía que el 2-0 llegaba al 57', luego de la definición de Luka Jovic, pero el atacante serbio estaba en fuera de juego tras la revisión en el VAR.



Al 72', Rodrygo Goes, de 18 años, apareció por izquierda para controlar un balón, después entró al área y cruzó con derecha para el 2-0.



En los minutos restantes, el Osasuna intentó reaccionar, pero simplemente no logró inquietar la portería merengue.