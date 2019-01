Trepa Milán a puestos de Champions

Génova, Italia .

Fabio Borini y Suso fueron los encargados de poner a los rossoneri en el cuarto lugar de la tabla, con 34 puntos.



Andrea Conti comenzó la jugada con la que se abriría el marcador, esto al mandar un pase al minuto 72 que remató un Borini libre de marca. Patrick Cutrone, al 83', asistió a Suso para que éste disparara a la base del poste y mandara la pelota a las redes.



El español no celebró debido a que le anotó a su ex equipo.



El arquero Gianluigi Donnarumma también fue importante para obtener la victoria, esto al realizar una doble salvada al minuto 68, primero a un tiro de Miguel Veloso y posteriormente al contrarremate de Daniel Bessa.



El Milán obtiene así ánimo para encarar sus siguientes partidos, los cuales incluyen una serie ante el Nápoles por los Cuartos de la Copa Italia. Ya en la Liga se medirá ante la Roma, Atalanta y Cagliari.



El equipo del norte de Italia jugó este lunes con varias bajas por lesión y suspensión, por su parte, Gonzalo Higuaín no fue convocado por su inminente salida al Chelsea.