Tren Maya no genera deuda pública, dice el Fonatur

Ciudad de México

El dinero que destinará el gobierno para la construcción del Tren Maya no generará deuda pública, aseguró este jueves Alejandro Varela, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto en México.

"Lo digo categóricamente, el Tren Maya no va a generar deuda pública", enfatizó el funcionario durante la firma de la presentación de Ritz-Carlton Reserve, el concepto de mayor prestigio de Marriott, en el desarrollo turístico Costa Canuva en la Riviera Nayarit.

Hasta el momento, Varela dijo que no se están considerando las Asociaciones Público Privadas (APP) para el financiamiento del Tren Maya, debido a la legislación actual, pero comentó que hay otros esquemas de inversión mixta, la cual será por alrededor de 150 mil millones de pesos sólo en infraestructura.

"En este momento no estamos convencidos de que la Ley APP cumpla con todas las características sociales, ambientales y de no generar deuda que requerimos, porque si bien las APP tradicionalmente no generan deuda, sí existe un compromiso de gasto corriente que lo hace inutilizable para otro objetivo", explicó el directivo del Fonatur.

El evento contó con la participación del titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco; y el gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría García.

El próximo domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará oficialmente el proyecto del Tren Maya en Palenque, Chiapas, evento que dará inicio a los trabajos del ferrocarril.