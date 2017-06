Tremendo caos vial

La caótica vialidad que padece la ciudad de Reynosa, fue denunciada por dos ciudadanos que, además de observar cómo, ante la ausencia de patrullas y agentes de Tránsito, algunos conductores no hacen alto en los semáforos y calles que llevan preferencia de circulación por ser vías de gran afluencia, fueron extorsionados.



No existe una adecuada vigilancia ni ordenamiento en el tráfico vehicular, pero, además, algunas autoridades que no fue posible identificar, apostadas en las inmediaciones del Hospital Muguerza, se dedican a parar automóviles con placas americanas, sin placas o con placas vencidas, no para meterlos al orden, sino para solicitar “una cooperación” para no ser detenidos.

Al respecto, manifestaron los quejosos Nora Quintanilla y Gilberto Elizondo, que ayer por la mañana fueron parados en un retén donde había policías que no tenían gafete o siglas de alguna corporación, acaso para no ser identificados, y les solicitaron dinero para no detenerlos por circular en calles de Reynosa con un vehículo amparado con placas de los Estados Unidos al corriente y con todas las exigencias de la ley cumplidas.

Demostraron que la unidad era de su propiedad y que no habían cometido ninguna infracción al Reglamento de Tránsito, puesto que, acostumbrados a circular por las calles del vecino país, son sumamente respetuosos de la ley, cosa que no es común en Reynosa, donde existe un verdadero caos vial y son pocos los automovilistas que atienden los señalamientos, sobre todo los semáforos.

Señalaron que les resulta difícil presentar una denuncia ante las autoridades, por lo que sólo harán una denuncia pública de los hechos.