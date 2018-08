Trejo pidió a Vázquez quedarse

Boca del Río, Veracruz.-

Mario Trejo, vicepresidente de Veracruz, manifestó que le pidió a Guillermo Vázquez quedarse en la dirección técnica del equipo al menos para encarar el partido de este martes frente al América dentro de la Copa MX.

"Yo le comento que por su trayectoria no se debería ir así, que sería mejor después del partido y él responde que lo tiene decidido, entonces se le acepta y que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte porque el equipo va más allá de una situación personal y no es tan simple como que él diga me das o no me das", dijo.

Explicó que inclusive le ofreció hablar sobre lo que le molestaba para así buscar una solución, pero que su idea era ya alejarse del banquillo del cuadro "escualo".

"Nos reunimos, lo veo con una indisposición y me dice que me va a informar que no va a seguir en la institución, yo le digo que cualquier situación con disposición se puede corregir y él me dice que no sigue", apuntó.

Destacó que se percató de "un decaimiento de espíritu, de moral, lo vi decaído, desanimado. Somos grupos humanos que nos juntamos, que nos unimos, que nos respaldamos para representar una institución a una afición".

"No es tan simple, tan liviano como decir no me das o si me das, a él se le acepta su determinación y nosotros nos abocamos a lo nuestro, que es el atender a la institución", sentenció.

Guillermo Vázquez cosechó cuatro unidades de 12, que disputó en cuatro jornadas del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX con el conjunto de los "Tiburones Rojos".