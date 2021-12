´Travieso´ Arce, Invitado especial en velada boxística

"Vienen exhibiciones con el ´Terrible´ Morales y no duden que un día venga aquí a promover el deporte".* JORGE "TRAVIESO" ARCE, EX CAMPEÓN MUNDIAL MEXICANO.

El "Travieso" Arce estuvo atento a cada una de las peleas que se realizaron en el gimnasio de la UAT y aprovechó para presentar su nuevo libro que se titula "Una promesa que cambio mi vida", que trata de sus orígenes y el motivo que ocasionó el dedicarse al boxeo, además del éxito que vivió y los altibajos que tuvo dentro de su carrera.

"En el libro cuento la promesa que le hice a mi padre al momento que estaba en terapia intensiva, que si lograba salir de esa situación yo iba a convertirme en campeón mundial por eso en cada pelea que me veían con sangre no me rendía porque me acordaba de la promesa", expresó el pentacampeón que estuvo atento en dedicar el libro a todas las personas que lo compraron, el cual las ganancias van destinadas al ex púgil colombiano José Carmona.

El oriundo de los Mochis, Sinaloa, quedó sumamente impresionado del desenvolvimiento que tuvo el reynosense "Tigre" Castañeda en la pelea que venció por decisión unánime a Balam "Jaguar" Hernández, augurando un prometedor futuro.

"Estoy sumamente emocionado por su cariño gracias Reynosa estoy muy contento porque vi a nuevos talentos en México, que es una tierra de campeones, y próximamente Reynosa va tener un campeón mundial muy pronto en el cuerpo de el "Tigre" Castañeda es un peleadoraso me emocionó verlo con ánimo, ganas e ímpetu va empezando es novato pero la gente lo apoya mucho", comentó gustoso al término de la velada boxística.

Los planes a corto plazo para el "Travieso" Arce es llevar a cabo peleas de exhibición con el ex campeón mundial Erick "Terrible" Morales y no descartó traer la función a Reynosa, además se encuentra en negociaciones para la realización de su serie biográfica.

