Trato paritario para erradicar los feminicidios Indira Kempis

México.

Mientras una mujer siga sin tener los mismos derechos que tienen los hombres, vamos a seguir contando muertas... Y eso es lo que tenemos que evitar en este país, advierte la senadora de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), Indira Kempis, al lamentar y denunciar la espiral de feminicidios que enlutan a México.

"En Nuevo León hoy matan mujeres por ser mujeres. Nada más por ser mujeres, que es la definición de feminicidios. Y detrás de eso, hay una cadena de violencias que lamentablemente no se resuelve porque en ese machismo las mujeres tienen prohibido hablar, tienen prohibido quejarse", expone en entrevista con Notimex.

La activista, licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tec de Monterrey con maestría en Administración Pública y Política Pública cursada en la misma institución, llegó al Senado como candidata externa, tras cosechar la mayor cantidad de votos en la fórmula de Movimiento Ciudadano, encabezada por Samuel García.

Una década antes de aparecer en la boleta electoral en 2018, Indira, que tenía entonces 36 años, venía participando en el activismo, promoviendo el desarrollo sustententable, el urbanismo social, la seguridad ciudadana, la igualdad, atendiendo el tema de la violencia contra la mujer, la movilidad y el transporte público.

Desde hace 12 años hace también activismo en sus columnas en periódicos y medios de comunicación de Monterrey y a nivel nacional.

Sobre el tema de la violencia hacia la mujer, uno de sus temas en la agenda legislativa, abunda que hay una crisis de violencia y opina como abordar esto.

"Y me parece que hoy en lugar de agarrarlo como una bandera política para ver quién gana más votos, deberíamos tomar conciencia que cualquiera de esas mujeres (víctimas mortales) podemos ser nosotras...", planteó la legisladora al señalar que se requiere prevenir el exterminio.

"Sí, es una espiral del silencio -añadió la ambientalista-, en donde es muy difícil que una mujer hable de la situación que vive, de cómo es violentada, es hasta cierto punto vergonzante, porque en esta revictimización pues es exponer tu vida. Y tu vida personal, lo más íntimo que puedes tener".

Consideró que es imprescindible protegerlas para que hablen, que denuncien, para que las mujeres expongan lo que les afecta y evitar que se les mate "y esa es la base de la libertad", aseveró.

A favor de la regulación de la marihuana

La senadora, secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, adelanta que su voto será para que se legalice la marihuana y rechazó que ello vaya a generar un mayor número de consumidores.

"Que no nos dé miedo saber que las drogas existen -pidió-, que hay un mercado, que hay consumidores, que además algunas de estas también se utilizan con fines medicinales que sí, ¿que todos estamos expuestos a una adicción? ¡Sí! Y como lo estamos al alcohol, como lo estamos al tabaco, a la tele, al dinero... este... ¡al sexo! ¿no? O sea... hay muchas maneras de tener adicciones...", consideró al expresar que no sea este el criterio que detenga su legalización.

Rechazó que al legalizarla se incrementará su consumo y resaltó la importancia que tienen los campesinos en la cadena productiva de este cultivo.

"Hay que derribar esos mitos. No. No es así. Más bien estamos poniendo una regulación necesaria, porque ya hablamos de la seguridad, hablemos de los campesinos, de los campesinos que hoy viven en el campo de ese sur, extorsionados, contra la pared, amenazados, cooptados, sometidos... ¿Y todo por qué? ¡Por sembrar una planta! ¡Eso es lo más increíble, por sembrar una planta!", cuestionó Kempis.

Abortar es decisión de la mujer

La senadora, quien dirigió la Coordinación por la Paz de Espacio Público y Regeneración Urbana y candidata a Maestra en Desarrollo Sustentable por la Cátedra Unesco-Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, también fue enfática en su postura a favor de que las mujeres decidan si abortan, lo cual "no debe ser un delito".

"Ese es un tema que igual se tiene que hablar abiertamente, que está costando la vida de mujeres, de las más pobres. El Estado tiene que garantizar todas las opciones, por eso es derecho a decidir", sentenció al asegurar que la criminalización a quien se practica un aborto afecta especialmente a aquellas que viven en condiciones de precariedad y que sufren violencia obstétrica.

"Yo siempre lo digo: no voy con una bandera de promover algo, que puede causar mucho dolor, y que es una decisión personal, ¡personal! Que nadie ni na... o sea, que nadie se puede meter", exigió.

Dijo que la perspectiva de un aborto cambia cuando la mujer tiene condiciones económicas para afrontarlo y para quienes carecen de ellas.

"Es que cada vez que alguien me da un argumento yo siempre me pongo a pensar, bueno, hablemos desde nuestros zapatos: en mis zapatos, yo si algún día me enfrento a una decisión difícil, sé a dónde puedo llegar, a dónde puedo ir, pero... una mujer pobre, no; una mujer que ha sido violada, no. Y entonces con esos casos no nos podemos meter", reiteró la legisladora nuevoleonesa al pedir respeto por la decisión de la mujer.

Vamos por Nuevo León

Al admitir que como ciudadana que llegó al Senado mediante el partido Movimiento Ciudadano, apoya al partido en su búsqueda por gobernar el estado de Nuevo León, alentó a que comience el juego por la sucesión de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco".

"Yo estoy con el proyecto de las causas. Yo siempre voy a estar del lado de la gente que lleve las causas a su gobierno", dijo sin decantarse por quién sería el candidato de Movimiento Ciudadano para gobernar Nuevo León, Samuel García, y la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas busque la alcaldía de Monterrey.

"En este momento sí, estoy en un proyecto político, estamos buscando gobernar Nuevo León, lo hemos dicho de forma abierta, queremos transformar la política, estamos haciendo nuestras grandes eh, a... cómo se puede decir, intentos, esfuerzos... Es una proeza, no es fácil, no traemos toda la experiencia que quizá otros tengan, no traemos...", dijo.

"No traemos toda la estructura que quizá otros tengan -reconoció-, pero lo que sí, es que para mí, la garantía más importante son las causas. Me parece que estamos haciendo una agenda de propuesta y de vanguardia, y... bueno... que empiece este juego...", invitó.

Indira Kempis tiene una trayectoria corta en materia de cargos políticos, pero ganó la senaduría por mayoría y no está en sus planes dejarla para irse en pos de otra cartera.

"No. Para mí... Yo hice un compromiso con la ciudadanía, alguien tiene que atender la agenda legislativa de Nuevo León. Eh... Y para mí es un privilegio ser senadora", finalizó.