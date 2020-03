Trata de evitar el bullying

L

a actriz mexicana Luz Elena González compartió que ha sufrido agresión verbal y hasta física por defender los derechos de su hijo, Santiago, quién sufre de una discapacidad cognitiva.

"Lo difícil es la agresión y la incapacidad de la gente para entender un problema del cerebro, la discapacidad neurológica es complicada. La verdad es que creo que todos estos niños necesitan un mundo mejor, más empático y que la gente también se informe, que sepa que por lo menos el 20% de la población mundial tiene una discapacidad cognitiva y cada vez va en aumento y todos estamos muy expuestos a vivir algo así", comentó en entrevista .

EL PADECIMIENTO

El pequeño Santiago, de 11 años, sufre síndrome de inmadurez en el sistema motriz, padecimiento que se le detectó desde que tenía un año, lo que le hace tener actitudes diferentes a otros niños y que le ha acarreado hasta bullying.

"Es luchar por estos derechos, porque la gente tenga tolerancia, es muy complicado, porque agreden constantemente verbal y hasta físicamente, llegó un momento en que ya no podía más, ya cuando las agresiones son tan directas y tan fuertes dije esto no puede pasar", comentó.

Por está razón es que la actriz decidió tomar cartas en el asunto y entrar en acción, "ya tengo una fundación que se llama Una luz para Santiago, a través de ella trato que la gente sepa todo lo que he vivido.

"Cómo distinguir un hijo de otro o en qué etapas puedes saber que algo no está bien con tu pequeño, informar un poco más a la sociedad de este tipo de discapacidad, para que la gente no sea tan agresiva, egoísta, excluyente, qué la gente sea un poco más humana, tolerante e inclusiva esa es la idea", explicó la también conductora televisiva.

"Es mucha la responsabilidad social que siento a través de lo que he vivido con Santiago, uno supera la discapacidad de un hijo, lo tienes y tienes que seguir adelante y lo tienes para toda la vida y todos los días", ahondó.

DEFIENDE

A LOS NIÑOS

Aunque fueron muchos los consejos que le dieron en torno a guardar silencio y no comentar qué pasaba con su hijo, la actriz decidió que ese no era el camino para salir adelante y ahora es la más feliz defensora de los pequeños con estas características.

"Estaba segura que esto no sólo me pasaba a mí, sino a miles de niños, entonces me sentí con la obligación moral de ayudar a todas estas familias y mira que mi marido me decía ´no digas nada, no hables de Santiago, no digas lo que tiene, esto es de familia, entre nosotros, esto es chiquito´.

Continuó: "Y yo dije, ´no es muy chiquito y no solo es de nosotros, es del mundo entero y si Dios me lo mandó, con la pena, yo seguiré adelante y lo siento, que la gente sepa, por lo menos quiero dejarle a mi hijo un mundo mejor, un núcleo donde lo puedan entender. No vengo enseñarle nada a la gente, yo lo que creo es que estos niños vienen al mundo a enseñarnos a nosotros muchas cosas", concluyó.