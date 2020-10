Trasplanta Tamaulipas sólo córneas y riñón

Cd. Victoria, Tam.- En lo que va del año se han realizado quince trasplantes en hospitales de Tamaulipas, doce de córnea y tres de riñón, no obstante, estos centros de Salud no cuentan con permiso por parte de autoridades federales para llevar a cabo trasplantes de órganos como corazón, hígado o pulmón por lo que pacientes con estas necesidades deben acudir a otros estados para recibirlos.

"Tenemos licencia autorizada por la COFEPRIS para esos dos -córnea y riñón-, pero también el recurso especializado para corazón e hígado solamente lo tienen ciudades de grandes concentraciones", aclaro el director del Centro Estatal de Trasplantes, Javier Sigifredo Cavazos Velázquez, "nosotros mismos les damos la referencia hacia esos hospitales mismos de la Secretaría de Salud -hermanos- y se van para allá y les cursan con muy buena salud posterior".

En cuanto a posibles donadores de corazón, hígado, pulmones o tejidos como piel o sangre dijo que, aunque en Tamaulipas no se tiene licencia para realizar ese tipo de trasplantes, sí existe la posibilidad técnica para extraer y transportarlos hacia los hospitales que sí cuentan con permiso para llevar a cabo ese tipo de operaciones. En ese sentido, recomendó a los ciudadanos que deseen ser donadores a que acudan al Centro Nacional de Trasplantes e informen a sus familiares para que, en caso de fallecer, tener todo en orden para llevar a cabo el retiro de estos órganos.

"En Tamaulipas hemos tenido la gran bendición de que no se nos ha quedado ningún paciente en lista de espera y que fallezca esperando un órgano, no, a todos los hemos sacado adelante a su tiempo, no corremos, hacemos las cosas bien y por lo mismo de que a lo mejor tomamos un poquito más de tiempo nuestros pacientes trasplantados gozan de una buena salud".

A nivel nacional se cuenta con una lista de más de dos mil pacientes con necesidad de hígado, 22 de los cuales se encuentran en Tamaulipas, además en este mismo estado se cuenta con 14 en espera de córnea, "en el mes de noviembre vamos a trasplantar en la ciudad de Tampico, en el Hospital Canseco de la Secretaría de Salud del Estado, el primer trasplante de riñón".