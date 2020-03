Traslada N.L. a 128 internos peligrosos

Monterrey, N.L.

En un operativo donde participaron alrededor de mil elementos de diferentes corporaciones, 128 internos peligrosos fueron trasladados de Nuevo León a otros centros penitenciarios del país.

Los reclusos que estaban en los Ceresos 1 y 2 de Apodaca, de Cadereyta y el Femenil, fueron enviados a Nayarit, Sonora y Morelos.

A diferencia de otras ocasiones, ayer no se registraron protestas de familiares afuera de los penales.

Aunque inicialmente se dijo extraoficialmente que eran 129 los internos trasladados, por la tarde el Gobierno estatal señaló que fueron 128.

"La Agencia de Administración Penitenciaria de Nuevo León efectuó un operativo para trasladar a 128 Personas Privadas de su Libertad (PPL) hacia los estados de Nayarit, Sonora y Morelos, con la colaboración de más de mil elementos de diversas corporaciones", informó el Estado.

Según las autoridades, de los dos Ceresos de Apodaca fueron trasladados 80 internos; de Cadereyta, 38, y del Femenil, 10.

La Administración estatal señaló que la medida obedece a la estrategia para mantener la gobernabilidad, el control y la pacificación de los centros penitenciarios.

En los últimos 15 meses, de noviembre del 2018 a la fecha, se han trasladado a más de 7 mil internos de Nuevo León a otros penales del país, mencionó.

El operativo inició desde la madrugada y los reclusos fueron trasladados a partir de las 11:00 horas en autobuses hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en medio de fuertes medidas de seguridad que incluyeron vigilancia aérea.

En el caso de las mujeres, previo al traslado, la organización Reinserta capacitó a 15 elementos de Seguridad Penitenciaria en el Cereso Femenil, con enfoque en la no violencia de género.

Los hombres, agregó el Estado, fueron trasladados al Cefereso No. 4 de Tepic, Nayarit, y al Cefereso No. 11 de Hermosillo, Sonora, y la totalidad de las mujeres al Cefereso No. 16 de Coatlán del Río, Morelos.

"Para el operativo", indicó, "los 5 autobuses (con los internos) fueron custodiados por 500 elementos de Seguridad Penitenciaria y 400 de Fuerza Civil, a bordo de 30 vehículos de seguridad y 1 helicóptero".

Funcionarios de la CEDH y la organización Comparte participaron en las acciones.