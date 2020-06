Trasciende brote de Covid en el 77 Batallón de Infantería

Cd. Victoria, Tam.- La semana pasada trascendió información de manera extraoficial en el sentido de que al menos siete elementos del 77 Batallón de Infantería habrían resultado positivos a COVID-19, por lo cual se les aislaría dentro de las instalaciones militares ubicadas en esta capital; sin embargo, el coronel de Infantería Eloy Cornelio Toledo rechazó esa versión.

"Del personal del Batallón no hay gente todavía enferma... en relación con el personal de Victoria no; nosotros no tenemos ahorita infectados en el Batallón", el comandante del 77 Batallón de Infantería señaló que esa información corresponde a la Secretaría de Salud estatal hacerla oficial, pero que por su parte no tiene conocimiento de contagios entre los más de 500 efectivos asignados a esta capital.

