Tras video, Luisito Comunica pide a mujeres levantar la voz ante la violencia

CIUDAD DE MÉXICO.

En el material titulado "Algo desagradable fue captado en mi video", el Youtuber hace un llamado para realizar pequeñas acciones para realizar un cambio ante las agresiones de índole sexual y laboral que hoy en día han ido en aumento contra la mujer.

"Chicas si ustedes llegan a sentirse acosadas, si llegan a sentir miedo de cualquier tipo, en verdad no teman en gritar, no teman en alzar la voz, porque seguramente alguien a su alrededor va a querer ayudarlas.

"Creo que el tema de la violencia contra las mujeres, no es preocupación de las mujeres únicamente, es preocupación de todos. Todos podemos hacer algo, que sea lo más mínimo por evitar cosas tan feas sigan pasando", comentó.

Comunica explicó que esto es sólo la punta del iceberg y que en esta ocasión se pudo documentar a un tipo grabando con su celular abajo de la falda de una mujer y que gracias a eso se hizo posible señalarlo, pero en el futuro podrían salir casos más fuertes de mujeres desaparecidas con fines de explotación o de violencia contra género y para ello pidió a la sociedad hacer unirse para realizar de una vez por todas un gran cambio.

"Podemos tomar pequeñas acciones que podrían hacer un gran cambio, si escuchamos una queja de alguna mujer por acoso laboral prestemos atención a esto porque también esa clase de acoso pasa muchísimo. Y si ven a alguna chica vistiendo con falda corta por la calle, no le chiflen. No le hagan saber que qué guapa y todo eso. Ellas no lo quieren saber y el hecho de que tú se los digas no va a levantar su autoestima, al revés se van a sentir atacadas por vestirse libremente y como ellas lo desean. Son pequeñas actitudes las que pueden hacer grandes cambios", aseguró.

Al inicio de su video, el comunicador explicó que se sorprendió por lo que habían descubierto en el material, ya que no se había dado cuenta de esto, porque él planeaba que fuera casual, sin embargo, quedó plasmado lo que a diario sufre una mujer por su manera de vestir. Dio también la explicación de lo que estaba pasando mientras el sujeto en cuestión violentaba con un celular y una mochila la intimidad de una chica.

"Vi que algunas personas estaban comentando, dándole el giro de 'a ver chicas deben cuidarse el cómo se visten cuando salgan a la calle', quiero decir 'no', para nada ese es el tema, ustedes, todos, podemos vestirnos como queramos. El hecho de que existan este tipo de pervertidos, de personas, no es su culpa, no es culpa de cómo se visten, no es su culpa del lugar donde se encontraban...".

Luisito Comunica confesó que este tipo de situaciones le causa conflicto, ya que haber captado algo tan negativo en un video que quiso que fuera positivo y relejado cambió todo el escenario, pero que sin dudarlo tomó la decisión de subirlo para que la gente se dé cuenta de que esto pasa todos los días a todas horas y que ya hay que hacer algo al respecto.