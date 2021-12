Tras tragedia migrante, acusa AMLO lentitud en EU

"Hay lentitud , en mi carta, en un texto que le envié al Presidente Biden, hablo también de este asunto. Y ya lo último es un llamado desesperado, en uno de mis textos, a que se actúe. "Pero igual allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina, no actúan de manera ejecutiva y esto pues amerita una atención urgente.

Yo noté que él (Biden) tiene voluntad de apoyar a migrantes, incluso presentó una iniciativa para regularizar la situación de los migrantes mexicanos, a 11 millones de migrantes, pero hay Oposición y hay también allá politiquería", aseveró.

En conferencia desde Chihuahua, el Mandatario federal afirmó que no se ha logrado atender las causas de la migracíon y que este doloroso evento debería servir para tomar conciencia. "Propusimos que de manera urgente se aplicaran en Centroamérica los programas de bienestar que estamos nosotros aplicando en Chiapas. Se lo propuse a Biden el Sembrando Vida, becas para los jóvenes y me acuerdo que hablé de que habían de alrededor de 300 mil personas en riesgo de emigrar en Centroamérica y que había que actuar de inmediato. "No se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio.

Ojalá y esto (sirva para que Estados Unidos pueda modificar su política migratoria), porque estas desgracias tienen que servir, este dolor, para que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo", comentó. López Obrador urgió a implementar un programa para evitar el tráfico de personas.

"Estamos nosotros entregando becas y apoyando en Centroamérica, pero se requiere un programa de urgencia para evitar que la gente tenga que emigrar y además quitarle a los traficantes de personas ese negocio inhumano que llevan a cabo. Todos los que se dedican a enganchar a migrantes, estos transportistas, hay que atender las causas", finalizó.