Tras tiroteo, pide Gobernador de Florida renuncia de jefe del FBI

Washington DC, Estados Unidos.- El Gobernador de Florida, Rick Scott, pidió la renuncia del director del FBI, Christopher Wray, después que el buró admitiera no haber realizado un seguimiento a las denuncias contra Nikolas Cruz, autor del tiroteo en Parkland que dejó 17 muertos y 14 heridos.



Scott señala que el FBI no tomó las medidas necesarias luego de recibir información desde el 5 de enero sobre la posesión de armas por parte del joven, su comportamiento errático y sus publicaciones en redes sociales.



"Diecisiete personas inocentes están muertas y reconocer un error no va a ser suficiente", escribió el Gobernador en un comunicado.



"Constantemente promovemos el 'Ver algo y decir algo', y una persona valiente hizo eso con el FBI. Y el FBI no actuó. 'Ver algo, decir algo' es una herramienta increíblemente importante y las personas deben tener confianza en la aplicación de la ley. El director del FBI necesita renunciar".



Asimismo, el Fiscal General de EU, Jeff Sessions ordenó una revisión inmediata de los errores y protocolos para responder a situaciones como la ocurrida en Parkland.



"Ahora está claro que las señales de advertencia estaban allí y se perdieron en sugerencia para el FBI. Ahora vemos las trágicas consecuencias de esos fracasos", dijo Sessions, según reportes de la cadena NBC.



Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio pidió al Congreso investigar los protocolos llevados a cabo por el FBI.



Hoy, el buró de investigaciones admitió que no dio seguimiento al reporte de un ciudadano que informó sobre el comportamiento de Cruz. Se trata de la primera vez que el FBI admite que podría haber sido capaz de prevenir este ataque.



"(Cruz tenía un) deseo de matar a la gente, un comportamiento errático y molestos mensajes en redes sociales", señaló el informante, según reportes de la agencia.