Tras sus operaciones cerebrales, Emilia Clarke muestra sus fotos en el hospital

A finales de marzo, la actriz Emilia Clarke, conocida por su papel de Daenerys Targaryen en la celebrada serie Juego de Tronos, relató en un artículo en la revista The New Yorker que había sufrido dos aneurismas tras el rodaje de la primera temporada de la serie. Ahora, a punto de estrenarse la octava y última temporada de la ficción de HBO, la intérprete se encuentra haciendo promoción de la misma en algunas entrevistas, y en una de ellas ha mostrado cómo fueron aquellas operaciones y su paso por el hospital.

Aquello sucedió a principios de 2011, aunque Clarke no lo ha contado hasta ocho años después. Ahora, en una entrevista con el programa CBS Sunday Morning, la actriz ha mostrado tres imágenes de aquella operación. En el programa se puede ver la evolución de la joven, desde que era una niña a la que ya le gustaba subirse a los escenarios hasta convertirse en la Madre de Dragones.

Durante la entrevista, la presentadora Tracy Smith le pregunta por aquel "febrero de 2011, cuando tuviste el peor dolor de cabeza que recuerdas". "Sí", rememora ella, "estaba en el gimnasio y en mi cerebro sentí un chasquido, como una banda elástica cuando se rompe. Como una enorme presión dentro de mí y me di cuenta de que no podía estar de pie ni caminar. En ese momento supe que estaba sufriendo un daño cerebral", rememora Clarke.

Por suerte, los médicos consiguieron dar con el problema a tiempo y ella se recuperó muy bien, pudiendo llegar a la segunda temporada de la serie. "Fue como: 'De verdad, es algo muy pequeñito, estoy bien", rememora ahora riendo sobre cómo volvió al rodaje. "Y sí, realmente estaba mucho mejor, seis semanas después estaba en el rodaje". Sin embargo, le descubrieron otro aneurisma por el que tuvo que ser operada dos años después.

"Ahí fue cuando mi cerebro casi muere. Si una parte de tu cerebro no tiene sangre durante un instante, muere, deja de funcionar. Así que tuve eso. Y no sé por qué pasó.Y [los médicos] no sabían a qué podía haber afectado, si será a la concentración... Siempre les digo que afectó a mi gusto con los hombres", ríe la actriz durante la entrevista. Ya más seria, confiesa que pensó que había afectado a su capacidad de actuar. "Durante mucho tiempo lo pensé. Fue un gran miedo. ¿Y si no puedo actuar nunca más? Ha sido mi razón para vivir durante mucho tiempo".

El proceso de recuperación de la primera operación fue "difícil, pero el segundo fue mucho más duro", confiesa Clarke. "Pasé por un periodo de estar muy baja de ánimos, la verdad", relata. "Pero llegas al plató y tienes que interpretar a esa enorme mujer, y tienes que pasar a través del fuego. Creo que eso me salvó de darle vueltas a mi mortalidad", sonríe.

Ahora la actriz ha decidido poner en marcha una fundación llamada Same You que ayuda a quienes han sufrido ictus y problemas cerebrales a tener acceso a una rehabilitación adecuada. "Voy a poner mi alma, mi corazón y todo mi cuerpo en cambiar los cuidados posteriores para los enfermos y en dar visibilidad a estos problemas que pasan tan desapercibidos".

A sus 32 años, ahora la actriz afronta una nueva etapa. Ya afirma estar "totalmente fuera de peligro", y encara el adiós de la serie. "He vivido tantas cosas a lo largo de estos diez años de rodaje trabajando en la serie... No solo le digo adiós a un personaje, también le digo adiós a mi década de los veinte años", cuenta haciendo una mueca. "Es tan emocionante como triste. Estoy deseando ver todo lo que llega en esta década. Literalmente, no puedo esperar".