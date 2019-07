Tras su debut musical, ahora Frida Sofía habla bien de su madre

Cd. de México.

"Lo que más agradezco de mi madre es que es una tremenda artista. Ella es mi ídola, como artista, he aprendido tantas cosas de ella, que en realidad me han servido como persona, como figura pública, como cantante.



"Mi mamá es una persona impresionante, es una persona profesional y la admiro, la admiro como Alejandra Guzmán y siempre será así. Te amo, ma", declaró Frida al programa Suelta la Sopa, momentos antes de actuar en el evento Balón de Oro, en el que cantó su primer sencillo, "Ándale".



La chica expresó su emoción de ser parte del mundo del espectáculo, algo que había estado esperando desde hace algún tiempo.



"(Estoy) realizando mi sueño. No puedo estar más que feliz y agradecida, y suena muy cursi, pero estoy muy emocionada, feliz, llena. Por primera vez, me siento en casa. No tengo nada más qué decir, más que demostrar".



En días recientes, la joven ha realizado publicaciones en las que atacó a Alejandra Guzmán por, presuntamente, haberle impedido ser cantante.



En el programa De Primera Mano, Guzmán contó que su hija padece un trastorno de límite de personalidad y reveló que la llegó a agredir físicamente, acusación a la que Frida respondió con videos en los que la insulta y muestra supuestos golpes que le hizo Guzmán.