Tras solicitar ausencia temporal, el gobernador Cuauhtémoc Blanco se va de vacaciones a Brasil

A través de la cuenta de Instagram del usuario identificado como Hiram Elizondo, se reveló que el exfutbolista se encontraba en dicho país.

La semana pasada la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos informó que investigaría el permiso concedido al mandatario. La dependencia entregó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, un citatorio para que explique ante el Ministerio Público la legalidad de los documentos con los que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo solicitó el permiso a partir del 17 de diciembre.

En la conferencia matutina del pasado 29 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto sobre la ausencia del mandatario local.

Pues si él pidió permiso y es legal, lo puede hacer, no puedo yo dar una opinión si está bien o está mal, porque depende también de la situación por la que pidió permiso. Si es un asunto personal y se queda el secretario de Gobierno atendiendo, no veo problema. Además, todos estamos pendientes, todos ayudamos. Si alguien falta por una enfermedad, por alguna razón personal, pues todos ayudamos, que no sea ilegal, pero cuando se hace público yo hasta lo veo bien porque antes a lo mejor ni pedían permiso, se iban o estaban aquí, pero no estaban, porque se la pasaban en la frivolidad, o sea, ¿de qué sirve estar aquí si vamos a estar en las playas y por teléfono: ´sin novedad´?, dijo el presidente.