Tras ser deportado, no piensa volver a EU

Martín Alarcón Gómez, quien fue deportado por autoridades migratorias estadounidenses a través de esta frontera, luego de ser sorprendido sin documentos legales para radicar en el país liderado por el presidente Donald Trump, asegura que no volverá a Estados Unidos y prefiere pasar fiestas decembrinas en su tierra.

En entrevista, Martín de 29 años de edad, reconoció que permanecer en el estado de Mississippi por espacio de dos años junto a tres de sus hermanos quienes también laboran de manera ilegal en Estados Unidos.

Refiere que fue detectado por autoridades migratorias cuando conducía un vehículo y al ser sometido a una inspección no pudo comprobar su estancia legal en el país norteamericano por lo que fue deportado a territorio nacional.

El migrante, originario de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas refiere que fue detenido el pasado mes de noviembre, por lo que ahora después de haber permanecido en una prisión en espera de su deportación arribo a esta localidad.

El joven chiapaneco refirió que al llegar a Reynosa fue conducido al albergue que apoya a migrantes, "Senda de Vida", en donde además de proporcionarle tres alimentos diariamente, le dieron ropa y apoyo para contactarse con sus familiares en el estado de Chiapas.

"Aquí llegue sin nada, pues me detuvieron mientras conducía y ya no pude traerme nada, pero gracias a las personas del albergue Senda de Vida, tengo ropa y alimento" dijo.

El entrevistado señaló que por el momento no contempla regresar a Estados Unidos, aunque allá se quedaron sus tres hermanos, Julio Carmelo, Francisco y Eulalia, quienes han logrado permanecer por espacio de varios años sin ser detectados por autoridades migratorias estadounidenses.

"Por el momento no intentare regresarme para el norte, prefiero irme con mi familia a Chiapas, encontrarme con ellos, pasar la Navidad juntos y ya después buscar un trabajo por allá" dijo.

Destacó que en Estados Unidos laboró como albañil, en la construcción de casas por lo que ahora asegura que echará mano de los conocimientos aprendidos para encontrar trabajo en su lugar de origen.

"No puedo volver, me castigaron por 20 años ya que esta es la tercera vez que me deportan y me dijeron que si me vuelven a detener me darán varios años en la cárcel", dijo tras exhortar a los connacionales a no arriesgar su integridad física ante los retos migratorios que se viven actualmente.