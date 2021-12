Tras postura antivacunas, Eduardo Verástegui anuncia estar contagiado

"Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!"

LE MUESTRAN APOYO

Varios de sus seguidores le mostraron su apoyo y empatía, mientras que muchos otros se vieron más escépticos respecto a la efectividad de las pruebas PCR, enfatizando la postura anti vacunas de Verástegui.

En varias ocasiones durante la pandemia de coronavirus, Verástegui tomó sus redes sociales para expresar sus críticas respecto a las vacunas.

"No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes, que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente", declaró en su momento el actor.