Tras postura antivacunas, da Verástegui positivo a Covid-19

"Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!" Varios de sus seguidores le mostraron su apoyo y empatía, mientras que muchos otros se vieron más escépticos respecto a la efectividad de las pruebas PCR, enfatizando la postura anti vacunas de Verástegui.

Sin embargo, el histrión se mantuvo firme con su mensaje, y siguió abordando el tema con buen ánimo.

"Familia querida, el Rosario es nuestra fuerza y Dios es nuestra seguridad. Gracias, por su compañía y sus palabras de aliento. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuida a todos! ¡Nos vemos en cada Rosario!", escribió.

En varias ocasiones durante la pandemia de coronavirus, Verástegui tomó sus redes sociales para expresar sus críticas respecto a las vacunas. "No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas.

Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes, que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente", declaró en su momento el actor.