Tras explosión en Tlahuelilpan reabren ducto Salamanca-Guadalajara

GUADALAJARA, Jal.

Por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, la empresa del estado decidió aplazar hasta este domingo la reapertura del ducto Salamanca-Guadalajara para tratar de normalizar el suministro en la capital de Jalisco.



La semana pasada, tras reunirse con autoridades federales y funcionarios de Pemex, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que según la empresa petrolera el ducto se reabriría temporalmente en algún momento del sábado, pero eso no ocurrió; ante esta situación, por la noche el mandatario convocó a una rueda de prensa este domingo para plantear su posición al respecto.



Sin embargo, esta mañana el mandatario señaló en sus redes sociales que la administración de Pemex le había informado sobre la reapertura del ducto a partir de las 8 de la mañana.



"A las 5 a.m. me informaron que hoy será abierto el ducto de Salamanca que es el que atiende la ciudad de Guadalajara y hace 5 minutos me confirmaron que será abierto antes de las 8 a.m. En el transcurso del día daremos detalles", escribió Alfaro.



Según el presidente de la Asociación Mexicana de Gasolineros (Amegas), Pablo González, este ducto tiene la capacidad de abastecer en sólo cuatro horas los 94 mil barriles de combustible que se consumen diariamente en la entidad, por lo que se estima que el desabasto, que llegó a ser de 50% en todo el estado y de hasta 65% en la Zona Metropolitana de Guadalajara, podría reducirse significativamente en las siguientes horas.



Alfaro Ramírez ha informado que la decisión de Pemex es abrir temporalmente el ducto y después volver al esquema de abastecimiento en pipas desde los puertos de Manzanillo, en Colima, y Mazatlán, en Sinaloa.