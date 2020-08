Tras éxito, Ignacio López Tarso ahora alista Macario en streaming

Un martes antes del livestream de "Leonardo y la máquina de Volar", Ignacio López Tarso y su hijo, Juan Ignacio Aranda, habían vendido más de 800 boletos. Para el día de la función (el jueves pasado), ya eran más de 900 boletos y también, más de lo que la plataforma Boletópolis podía soportar, por lo que se cayó el sistema y tuvieron que reagendar para el domingo pasado, con mil entradas vendidas.

"Fue un fracaso porque la empresa no estaba preparada para recibir tanta demanda de boletos, creyeron que iban a vender 200, 300, pero cuando vendieron 900 boletos se alarmaron y empezaron a pensar cómo solucionarlo, no tuvieron cómo solucionarlo ese día, hubo que suspender, nosotros protestamos muy fuerte contra ellos, pero se disculparon con cada una de las personas que compraron sus boletos, se portaron bien y ya seguimos con ellos, lo de ayer fue muy bueno", dijo el primer actor, Ignacio López Tarso a EL UNIVERSAL, a un día de su sold out y estreno por estas plataformas.

Ahora, prepara junto a su hijo otras tres nuevas obras en formato de teatro en atril, que se transmitirán con la misma plataforma en lo que resta del año, entre ellas dos funciones de uno de sus proyectos más amados: Macario, de B. Traven.

"Es una muy grata sorpresa hacer teatro así, utilizando mi propia casa, el comedor de mi casa, allí fue la transmisión y allí mismo haremos la transmisión de las futuras cosas y con algunos elementos, con Macario tendremos la ofrenda del Día de los muertos, con los panes, las velas, con la comida que se lleva a los panteones", agregó.

Su hijo, Juan Ignacio, dijo que serán dos funciones, una el domingo 1 de noviembre a las 20 hrs. y otra el lunes 2, a las 22 hrs. pero esta última será una función interactiva.

"Zoom tiene la posibilidad de interactuar con tu público, les vamos a decir nosotros con tiempo que si quieren pueden participar con una ofrenda, es una función interactiva para hablar de la ofrenda de muertos en nuestro país, en cada casa, en cada estado, saber cómo honran a sus muertos, qué ponen en su ofrenda, el chiste es que la gente el tome foto o video, y veremos al final de la obra las distintas ofrendas y las vamos a comentar", comentó Juan Ignacio a este medio, emocionado de los resultados.

El miércoles 30 de septiembre, a las 20 hrs. transmitirán "El de la triste figura", de Carmen Carrara; con la actuación de López Tarso, Juan Ignacio y Gabriela Pérz Negrete, y con música de Guillermo González Phillips. Para el 19 de diciembre harán "Melville en Mazatlán", de Vicente Quirarte, a la misma hora.

Juan Ignacio agregó que esta es la opción más viable para su padre, que no podrá volver a los teatros hasta que sea seguro para él. Afortunadamente, dijo, Boletópolis cobra la comisión por venta de boletos, y ellos por el boleto.

"Ese es el negocio de Boletópolis, ellos cobran una pequeña comisión (que varía dependiendo de la forma de pago), a nosotros nos dan 120 pesos (o lo que cueste el boleto), eso es lo que yo cobro por mi obra, ellos cobran su comisión, entonces qué bueno que existan estas plataformas y que hagan bien su trabajo, creo que la gran mayoría de las personas está satisfecha con la manera en que se comportó Boletópolis tras el error terrible que nos puso mal a todos del coraje y la rabia, que ya estábamos allí listos todos y la plataforma se cayó porque no tenía capacidad para recibir a más".

Gracias a eso, agregó, la plataforma aumentó la capacidad de audiencia de mil hasta cinco mil entradas vendidas, y ellos están contentos de poder seguir haciendo esta labor a la que han dedicado toda su vida: el teatro.

"Imagínate convencer a mi papá de transformar su comedor y hacer la obra allí, él, yo y el público estamos sorprendidos, hasta Boletópolis está aprendiendo con nosotros".

López Tarso también aplaudió este éxito porque dice, les llegaron felicitaciones de muchos paiíes.

"Había una cámara muy chiquita, un ipad -así se llama-, eso es lo que tenemos delante y a través de eso nos comunicamos el domingo, fue maravilloso, es un camino nuevo para nosotros, para mí sobre todo, es un camino nuevo esto del teatro en línea, teatro virtual, pero va por todas partes, tuvimos comentarios de Italia, de España, de Perú, de Puerto Rico, en fin, mucha gente de muchos lados que vio la transmisión y que nos habló después para felicitarnos".