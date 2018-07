Tras el Emmy por ´Picasso´

Los Ángeles, California.- El astro español Antonio Banderas fue postulado a Mejor Actor en una Serie Limitada o Película Hecha para TV por su trabajo en el programa "Genius: Picasso" de National Geographic dedicado al maestro del cubismo Pablo Picasso, que también obtuvo una candidatura.

"Es todo un honor ser nominado a los premios #Emmys2018", expresó Banderas en su cuenta oficial de Twitter. "Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones. Con vuestro permiso, se las traslado, a su vez, a todo el equipo que ha hecho posible #GeniusPicasso".

CONTRA FUERTES CONTRINCANTES

El actor malagueño de 57 años, quien ya había competido por el mismo premio en 2004 por "And Starring Pancho Villa as Himself", se medirá esta vez con Darren Criss de "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"; Benedict Cumberbatch, por "Patrick Melrose"; Jeff Daniels por "The Looming Tower", el cantante John Legend por "Jesus Christ Superstar" y Jesse Plemons por "Black Mirror: USS Callister".

"Genius: Picasso", en tanto, competirá por el premio a la Mejor Serie Limitada o Película Hecha para TV con "The Alienist", "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", "Godless" y "Patrick Melrose".

Banderas no fue el único superastro español nominado. Penélope Cruz, laureada con un Óscar y postulada en otras dos ocasiones al premio de la Academia, buscará su primer Emmy por su interpretación de Donatella Versace en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

"Qué alegría y qué honor estar nominada a un Emmy al lado de esas maravillosas actrices", dijo Cruz en su cuenta de Instagram en referencia a sus contrincantes Judith Light, de la misma serie; Sara Bareilles de "Jesus Christ Superstar Live in Concert", Adina Porter de "American Horror Story: Cult", Merritt Wever de "Godless" y Letitia Wright de "Black Museum (Black Mirror)".

Entre otros nominados por "Versace" se encuentran el actor venezolano Edgar Ramírez por su interpretación del diseñador asesinado y el astro puertorriqueño Ricky Martin por su papel de su pareja, Antonio D´Amico.

Los Premios Emmy, en su 70ma edición, se entregarán el lunes 17 de septiembre en una gala que se transmitirá en vivo por la cadena NBC.