¡Tras el sueño escarlata!

El pelotero reynosense, Víctor Moreno Herrera, continúa picando piedra para escalar lugares en la organización de los Diablos Rojos del México.

El beisbolista salido de la Liga Treviño Kelly tiene dos años en las academias de los escarlatas y por ningún motivo abandonará la misión, ya que el sueño de ser profesional sigue estando vivo.

"Ya son dos años perteneciendo a Diablos, es una gran satisfacción porque estoy firmado y me están dando la posibilidad de seguir jugando, yo seguiré hasta donde se pueda, le tengo que echar muchas ganas a lo que los entrenadores decidan porque ellos son los que mandan, cualquier cosa puede pasar", expresó vía telefónica desde la Ciudad de México.

Moreno está jugando la recta final en la Liga Instruccional, compartiendo el terreno de juego con muchos jóvenes talentos que ya están firmados incluso por equipos de Grandes Ligas. Su labor sobre la loma está enfocada como relevo.

"Soy relevista preparador, estoy tirando en la octava, la efectividad la tengo en cero, somos muchos y todos tenemos actividad así que las oportunidades que me han dado las he aprovechado bien y pienso que me ha ido bien", comentó el chamaco de 17 años.

Se viene un periodo de receso, pero el lanzador tiene la mira puesta en febrero del 2019.

"Vamos a tener algo de vacaciones pero voy a estar entrenando por mi cuenta y en febrero me reporto a pretemporada con los Diablos para Liga Mexicana, es muy difícil quedar en el primer equipo ya que les dan prioridad a los de experiencia, pero también está la posibilidad de ir a la Liga Norte con los Marineros", explicó.