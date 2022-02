Tras el Covid-19, hospitales deberán mejorar sistema de ventilación: Experto

Mientras que los hospitales, unidades médicas y consultorios no mejoren su ventilación, los contagios de Covid-19 en estos espacios se mantendrán constantes y es posible que al alza.

"Vamos a tener un cambio de mentalidad, eso de decir en este hospital se respira aire limpio y en este no, yo creo que en el futuro y eso ya es un futuro cercano vamos a tener que ofrecer aire limpio para todos", dijo Alejandro Macías, investigador quien estuvo a cargo de la epidemia de la influenza AH1N en México.

EQUIPO DE PROTECCIÓN ES INSUFICIENTE FRENTE AL COVID-19

Urgió que los hospitales deben de contar un mejor sistema de ventilación para garantizar que se labora en un espacio de aire limpio.

"Una cosa son los equipos de protección personal, las áreas de Covid, con botas, gorros de protección y está todo cerrado, yo creo que vamos a tener que evolucionar", opinó.

Destacó que en los edificios públicos, principalmente hospitales, donde se utilicen medidores de oxígeno que en el mercado tienen un costo de seis mil pesos con batería para un año, que te indican cuántas personas han respirado ese mismo aire.

"Hay veces en los hospitales entró y me piden botas, bata, doble guante, gorro, pantalón, hay hospitales donde se visten con trajes tyvek pero entras y no tienen ventilación , todavía no nos percatamos de cuál es el verdadero mecanismo de transmisión", señaló.

EN CANADÁ SE APLICAN FILTROS PARA EL REGRESO A CLASES

La infectóloga mexicana , quien labora en Canadá, Armelle Pérez-Cortes Villalobos, señaló que en este país donde ya se enfrentan una quita ola de contagios de Sars-CoV-2, el regreso a clases se realizó con el uso de medidores de oxígeno, filtros y mascarillas especiales para los profesores.

"Nosotros como infectólogos sabemos que el tener una mala calidad de aire sí cobra un precio, un ejemplo, las infecciones fúngicas", afirmó.

"-En Canadá- vamos en una quinta ola de contagios, vamos un poquito más adelantados que México, aquí el pico de contagios es de hace 5 semanas y en los últimas 2 semanas llevamos un descenso. Los casos van hacía abajo, las hospitalizaciones van hacía arriba", sostuvo.

VAMOS HACIA LA ENDEMIA, ¿QUÉ ES LO QUE SIGUE?

Los expertos, quienes realizaron una transmisión conjunta, señalaron que con la alta incidencia de contagios por la variante Ómicron se avecina un periodo relativo de tranquilidad.

"Covid-19 va existir, pero yo estoy convencido de que vamos a pasar de una pandemia a una endemia en donde el número casos s va a comportar como un virus más espiratorio".

Enfatizó que las enseñanzas que deja este virus es que necesitamos el desarrollo de vacunas intranasales que se introduzcan por la vía donde el virus produce la enfermedad.