Tras balacera se libera periodista

Xalapa, Ver.

El periodista Marcos Miranda Miranda Cogno, conocido como "Marmiko", quien fue privado de su libertad en el puerto de Veracruz, fue liberado la madrugada de ayer por elementos de la Policía estatal.

A través de sus redes sociales, narró que fue rescatado en medio de un enfrentamiento de policías con sus captores, que se escaparon por un monte.

Posteriormente, en una entrevista radiofónica señaló que los plagiarios le dijeron que su privación de la libertad era por "chismoso".

"Me dijeron (los secuestradores) que esto me pasaba por chismoso, y después, cuando me dijeron que ya me iban a liberar, que me habían perdonado, que había sido una confusión y que por eso me iban a liberar. Pero no. Si ya me llevaban a un camino de terracería era porque me iban a ejecutar", dijo a la radiodifusora Avan Noticias.

"Si no es porque las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública ven esa acción ilegal, de un carro a esa hora en un campo de terracería, estarían velando mi cuerpo".

La SSP del Estado informó en un comunicado que el rescate ocurrió en el camino de terracería que conduce de Veracruz a la agencia de Santa Fe, donde elementos de la Policía estatal notaron a tres sujetos sospechosos a bordo de un vehículo Nissan, tipo March, color rojo, placas de circulación R19APX, del Estado de México.

"Los oficiales marcaron el alto a los tripulantes, momento en que uno de estos realizó detonaciones de arma de fuego contra las fuerzas del orden, las cuales fueron repelidas hasta que los atacantes lograron darse a la fuga", detalló.

"Posteriormente, revisaron la unidad, localizando en la parte trasera, tirado sobre el asiento, a un hombre atado de manos, quien manifestó ser Marcos 'N'".

Los policías aseguraron en el lugar tres armas de fuego: una larga tipo Uzi, calibre 45, matrícula 1-40649, una corta tipo revólver 38 especial, matrícula 58072 y una corta tipo revólver calibre 22, marca Kong Colt.

En un breve mensaje publicado en el portal "Noticias a Tiempo", del cual es propietario, aseguró haber sido rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal "en un enfrentamiento del cual salí ileso. Gracias a Dios estoy vivo".

Miranda Cogno, conocido como "Marmiko", fue privado de la libertad la mañana del miércoles en la Colonia Casas Tamsa del municipio de Boca del Río, zona conurbada al puerto de Veracruz.

"Agradezco a Dios a mi familia, a los cientos de amigos. A mis amigos y compañeros periodistas por su apoyo, gracias a mis vecinos, familiares fans seguidores. A todos gracias por sus oraciones", agregó y posteó una fotografía donde se le observa con un collarín.

En tanto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se congratuló por haber logrado la liberación de la víctima.

"Hace unos momentos hemos logrado liberar al periodista Marcos Miranda. Felicito a los elementos de SSP, C4, Marina, Sedena y PF que actuaron de manera coordinada en los operativos y la intervención de SSPyPC. Felicidades Hugo Gutiérrez", escribió en su cuenta de Twitter.

MENSAJE. "Fuí rescatado en un enfrentamiento del cual salí ileso. Gracias a Dios estoy vivo", dijo el periodista Marcos Miranda Miranda Cogno, conocido como "Marmiko".