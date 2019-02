Tras amenazas piden a AMLO reforzar su seguridad

Cd. de México.- Legisladores de Oposición pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador reforzar su seguridad y tomarse en serio la amenaza del líder huachicolero José Antonio Yépez, alias "El Marro", en Guanajuato.

En entrevista, aseguraron que la integridad del Mandatario no puede estar sujeta a su voluntad, ya que es el representante del Estado mexicano.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Tonatiuh Bravo Padilla, recordó que durante la comparecencia de funcionarios federales y de Pemex la semana pasada, advirtió que la estrategia de combate al huachicol debía contemplar la reacción del crimen organizado involucrado en este ilícito.

"Esta es la primera manifestación que, desgraciadamente, más pronto de lo que yo creí se cumplió", señaló.

"Lo que digo es que la seguridad de un jefe de Estado no debe estar sujeta a su voluntad, con todo respeto. Si alguien entra a buscar ser jefe de Estado, está obligado a preservar las mínimas mecánicas de seguridad porque él ya no se pertenece sólo a él, pertenece al Estado mexicano".

La senadora panista, Xóchitl Gálvez, aseguró que es ingenuo pensar que el Presidente no está consciente de la necesidad de protegerse.

No obstante, pidió que así como quiere que el Ejército cuide las calles, dé el ejemplo y permita que elementos del desaparecido Estado Mayor Presidencial sean los encargados de cuidar su integridad.

"Él quiere que los militares nos cuiden, ¿por qué él no confía en el Estado Mayor Presidencial? Que nos ponga el ejemplo, porque yo sí creo que el Estado Mayor Presidencial es gente formada, capacitada, preparada. Que le quite toda la parafernalia que tenía, que le quite los excesos, pero sí hay gente muy valiosa que sí sabe de inteligencia, que sí sabe de cercos de seguridad", afirmó.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, indicó que, si bien respeta la posición del Presidente, en su opinión debe cuidarse más.

"Yo respeto por supuesto la opinión del Presidente de la República; creo que, dado que se confirma la información de esta amenaza, yo creo que sí sería recomendable tener mayor seguridad en el entorno del Presidente, sin que esto lo lleve a un alejamiento con la ciudadanía", expuso.

"Sin que esto lo limite a tener contacto con la gente, porque eso va a ser imposible de evitar; al Presidente le gusta estar en contacto todo el tiempo con la gente, con el pueblo, el pueblo lo cuida, como él dice, yo estoy de acuerdo con eso. Pero creo que en términos de inteligencia y todo alrededor del Presidente, podría tener mayor seguridad".

El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, manifestó que luego de las amenazas por un grupo delictivo, López Obrador debe asumir que como Jefe de Estado merece condiciones de seguridad.

"El señor Presidente de la República merece el respeto por su investidura porque es el Jefe del Gobierno y es el Jefe de Estado, por supuesto que se tienen que tomar todas las decisiones necesarias en materia de seguridad para proteger la seguridad presidencial", consideró en entrevista en la Cámara de Diputados.

René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados del PRI, opinó que el Mandatario debe tener un esquema de seguridad aceptable por lo que representa.

"Me parece que por lo que él representa, debería escuchar las voces de quien él escucha, de sus cercanos, para que no se ponga en riesgo. Yo creo que eso tendría él que verlo ahí", mencionó.