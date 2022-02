Tras 19S, reconstruyen sólo 23% de inmuebles

A través de una solicitud vía la Ley de Transparencia, la dependencia informó sobre la cantidad de inmuebles demolidos y en proceso de reconstrucción, pero no respondió por qué no han comenzado a reconstruir los 54 inmuebles restantes.

Luego de más de cinco años sin casa, los damnificados continúan pagando rentas costosas o bodegas para guardar sus pertenencias.

En 2018 fue demolido el edificio de siete niveles de la Calle Nicolás San Juan 308, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez.

Hace un año, un arquitecto entregó el proyecto de reconstrucción a la Comisión.

Hasta hace dos meses, los vecinos damnificados se enteraron que la dependencia aún le adeudaba el pago.

En tanto, los afectados han cumplido con los requisitos para iniciar con la reconstrucción, como el acreditar la propiedad de los departamentos, pero las obras no han empezado.

"Es la falta de recursos y no entiendo por qué son tan mezquinos, o no sueltan el dinero o ya se lo acabaron y ya no tienen dinero, porque el proyectista (dijo) que no le han pagado, que todavía le adeuda la Comisión", explicó una damnificada de Nicolás San Juan 308.

En otros casos, la Comisión explicó a damnificados de Sinaloa 93, en la Colonia Roma, que ya había sido aprobado un proyecto para que comenzaran las obras.

El edificio ahí fue demolido desde febrero de 2019. Sin embargo, el costo resultó más alto, por lo que la Comisión les informó que buscarían otra alternativa.

"Nos cambian DRO (Director Responsable de Obra). Ya teníamos según las personas que iban a hacerlo todo, pero que siempre no, porque salían muy caros los proyectos, estamos en sus manos, ¿qué podemos hacer?

"Nos dicen 'esta semana ya se va a entregar el proyecto, que esta semana ya se entrega', y pasan las semanas y nada", expresó una damnificada de Sinaloa 93, quien pidió reservar su nombre.

En diferentes casos, los proyectos de reconstrucción contemplan que los edificios sean redensificados en un 35 por ciento para que las empresas construyan más departamentos, los adicionales sean vendidos y así se recupere la inversión y se obtengan ganancias.

Damnificados del edificio de Ámsterdam 269, en la Colonia Hipódromo Condesa, invirtieron cerca de un año en trámites para que el inmueble fuera rehabilitado, pues un dictamen así lo determinó, explicaron vecinos afectados. Posteriormente, un especialista indicó que sería menos costoso reconstruir que rehabilitar.

Con ello, los trabajos de demolición empezaron en 2019, pero los damnificados constataron cómo los trabajos fueron intermitentes, eran pausados y tardaron cerca de seis meses.

En 2021, Benylde de la Rosa, damnificada de Ámsterdam 269, se reunió con la actual Comisionada para la Reconstrucción de la CDMX, Jabnely Maldonado, quien le adelantó que la reconstrucción del inmueble empezaría a finales del año pasado.

No ocurrió y la familia de Benylde continúa gastando en rentas mensuales en bodegas para guardar los muebles y pertenencias que no han podido volver a utilizar su familia desde el 19-S.

"(La Comisionada) nos dijo: 'yo considero que en noviembre o diciembre, ya se inicia la obra'... y hasta ahorita no han dado aviso de nada, no nos han mencionado nada de la Notaría", expresó Benylde De la Rosa.

La propia Comisionada dijo que las obras empezarían a finales de 2021. A la fecha, sólo hay tapiales.