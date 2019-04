Transporte público suspende servicio

Miguel Alemán, Tam.- A raíz del reciente funcionamiento de un par de mototaxis que ofrecen sus servicios en la ciudad, concesionarios del transporte público colectivo, tanto taxistas como choferes de peseras se quejaron al verse afectados, por lo que expusieron su inconformidad en el patinadero de la plaza principal, donde solicitaron la intervención de la primera autoridad local.

Luego de manifestarse públicamente, el alcalde Servando López y su departamento jurídico atendieron la demanda de los inconformes, a fin de tratar de buscar una posible solución a dicho conflicto entre concesionarios y un particular que tuvo la idea de brindar servicio de mototaxi.

"Ya hice contacto hace unos días con la dueña y me dijo es que el permiso está en trámite ante el Estado, por lo que le pedí 2 cosas: Que no compre más unidades hasta que presente su permiso o concesión, y que no se salga de la mancha urbana para que ya no los afecte a ustedes", les refirió el edil.

Así mismo, el regidor que funge como secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Mónico Garza Barrera, recibió instrucciones de vigilar que las mototaxis no salgan a carretera, pues podrían resultar un tanto inseguras para el chofer y sus pasajeros.

Los quejosos señalaron que las mototaxis levantan el pasaje en los sitios ocupados, tanto por taxis y peseras, para llevarlos por las rutas que ellos tienen, lo que consideraron como competencia desleal, pues ellos tienen hasta 30 años de brindar servicio y de pagar impuestos, además de la gran inversión que tienen que hacer para poder mantener en buen estado sus unidades.

La propuesta del alcalde fue conceder un tiempo prudente, de 2 meses aproximadamente, para que se le otorgue o no el permiso o concesión a los moto-taxis por parte del Estado, por lo que los inconformes tendrán que esperar dicho lapso para que se tome una decisión, ya sea que puedan ser retirados de circulación o que continúen brindando servicio.