Transporte Público sin instrucciones

Cd. Victoria, Tam.- Concesionarios del Transporte Público y la Subsecretaría del Transporte del Gobierno del Estado esperan instrucciones para la operación del servicio durante este fin de semana, esto debido a que durante esta semana se autorizó abrir al comercio local a partir del sábado en un horario de 10 a 16 horas en esta capital.

"Ha habido inquietud por parte de los concesionarios, se han estado comunicando algunos de diferentes municipios", reveló el subsecretario del Transporte, Heriberto Morado Cisneros, "en el acuerdo de la semana pasada que emitió la Secretaría de Salud hubo restricción del servicio los días 4 y 5 de julio, al momento no han emitido otro comunicado donde nos indiquen qué va a suceder este fin de semana".

Cabe aclarar que el acuerdo publicado el martes 30 de junio en el Periódico Oficial de Tamaulipas señala que: ´Se suspende el transporte público en los municipios referidos los días sábados y domingos; en los días en que se preste el servicio de manera regular deberán circular, máximo con un 50 por ciento de su capacidad. Dicha medida aplicará de igual forma a los autobuses de pasajeros´, además usuarios y operadores del servicio deberán usar cubrebocas.

"Para los municipios de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo a ellos se les aplicó una restricción en los horarios de servicio, trabajan unas horas por la mañana y de once a cuatro de la tarde no hay servicio de transporte", aclaró el subsecretario del Transporte, "en el resto del estado seguimos con la supervisión para que se cumpla con las disposiciones para utilizar el cubrebocas".

Por su parte, el dirigente de la Unión de Concesionarios de Micros y Taxis Verdes de la localidad, Ramón Hernández Manríquez, coincidió en que hasta el momento no han sido publicadas nuevas indicaciones por parte de las autoridades sanitarias por lo que continúa en vigencia la suspensión del servicio para este fin de semana, "todavía no hay nada, posiblemente el día de hoy (jueves) o en el transcurso de mañana pero no hay nada oficial".