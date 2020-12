Transportaba cocaína valuada en casi 500 md

Hidalgo, TX.

Llevaba 16.2 libras de cocaína valuadas en casi medio millón de dólares; fue detenido casi al amanecer del jueves en la garita federal de la carretera 59, al sur de Freer.

El equivalente a 7.354 kilogramos de alcaloide sudamericano llevaba un estadounidense en una vagoneta o SUV, la cual fue pasada a segunda revisión, porque en la caseta inicial un can adiestrado (K9) alertó al agente sobre anomalías en el vehículo.

Fueron hallados seis paquetes adentro de la SUV, Matthew Hudak, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, estimó el polvo blanco en 486 mil dólares.

El ciudadano norteamericano fue entregado a los agentes de la DEA, siglas de la agencia federal anti narcóticos.

El vehículo lo confiscó la misma Patrulla.

Hudak dijo que la pandemia de Covid-19 no para el tráfico de drogas, como tampoco el de indocumentados y sea en las garitas carreteras al norte de los límites fronterizo, sea en los cruces internacionales o bien a la orilla del río Grande, no hay día en que los más de mil 700 agentes uniformados, vestidos en color verde, asignados al Sector Laredo, no decomisen enervantes o aseguren a extranjeros de ingreso ilegal al país.