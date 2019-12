Transparentar el expediente de Bartlett, pide Movimiento Ciudadano

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, pidió a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF), Irma Eréndira Sandoval, transparentar el expediente de la investigación sobre el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

En su cuenta en Twitter, el también senador pidió que la investigación se extienda más allá de 2018, pues no es suficiente que se indague la evolución patrimonial en dicho periodo cuando es conocido que ha sido servidor público practicamente toda su carrera.

"Lo menos que podemos esperar del órgano federal encargado del combate a la corrupción es la máxima transparencia y publicidad de sus indagatorias y resoluciones. Ingresamos solicitud de información para que la @SFP_mx entregue" diversos documentos, escribió el legislador.

Entre lo que solicitan están las versiones públicas de las 33 denuncias, del informe que da cuenta sobre la investigación cronológica que determinó si el servidor público y Julia Elena Abdala Lemus cohabitaron u ostentaron en algún momento un domicilio común o si establecieron una vida en común.

Además de información sobre las empresas relacionadas, solicitaron que la SFP informe las razones y fundamento legal por la cual se limitó la investigación a realizar solicitudes de información a distintas autoridades y no se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Esperamos que esta solicitud de información no se sume a las más de 10 mil solicitudes que no se han respondido escudándose en la inexistencia de información, pues sería contradictorio que la @SFP_mx no transparente esta información", escribió.