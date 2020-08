Transmitirá en redes serie para adultos

"Chana erótica", es la primera serie para adultos y de contenido erótico que la actriz Kenia Gascón produce para su canal en las redes sociales.

La actriz confirma que es una serie atrevida y de contenido erótico, donde se podrá ver más sexy que nunca y en escenas de pasión.

"Es una historia a base de poemas. Sólo serán cuatro capítulos, son mis poemas, mi música; en algunos arreglos me ayudó mi hermano David, sobre todo, donde canto y salgo en bikini, en lencería; sin llegar al desnudo", dice.

Aclara que no se verá más allá de lo que sale en el monitor y pide a la gente que no confunda su trabajo como actriz con ofrecer otro tipo de servicios.

"Es una serie erótica, pero no pornográfica. No me van a poder chatear, ni les voy hablar bonito en el teléfono; no se trata de eso".

En un principio, pensó en lanzar su proyecto a través de OnlyFans: "Subí mi primer video, pero resulta que es una red cara, la inscripción vale 10 dólares".