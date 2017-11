Transmite cadena francesa documental de Gignac

Monterrey, México (04 noviembre 2017).- La noche del miércoles, la cadena francesa Canal Plus puso en pausa su tradicional programación estelar para dar paso al partido de Champions del popular Club Mónaco y, después, un documental sobre el futbolista André-Pierre Gignac, que anotó un golazo en el rating.



El reportaje del enigmático ex delantero del Marsella que dejó en el 2015 al equipo de sus amores por los Tigres de la UANL convocó, en promedio, a 513 mil espectadores, casi los 600 mil que le dejó la Champions, según el sitio francés especializado toutelatele.com.



"Canal Plus reunió de dos a tres veces más espectadores de lo habitual", señaló toutelatele.com en su artículo "Gignac... dispara la audiencia".



El documental de 52 minutos sobre el también ex seleccionado de Francia sumaba anoche 48 horas como el más visto del portal de la televisora y, por peticiones de redes sociales, se anunciaron retransmisiones.



El periódico parisino Le Figaro reseñó que Gignac, un personaje que rara vez da una entrevista, se muestra como un hombre franco, amoroso con sus hijos, solidario con sus compañeros y, claro, como un goleador letal.



Otros medios galos resaltaron sus declaraciones incendiarias contra el poderoso PSG y la emotiva carta que le dedicó su ex técnico, el argentino Marcelo Bielsa.



En redes, franceses se declararon, además, encantados por la pasión de la afición felina y por la Ciudad de Monterrey, que en el documental muestra sus montañas y su cara más moderna y amable. "Gignac me hizo querer un boleto sólo de ida a México y Monterrey", tuiteó @flavienmarquet.