Tránsito que se estacionó en área de discapacitados será sancionado

NUEVO LAREDO.- Elemento de la Dirección de Tránsito y Vialidad fue multado por estacionar una de las patrullas con las que realiza sus labores, en área de discapacitados.



La sanción que recibió el servidor público fue de 377 pesos, además de un llamado de atención por parte de los directivos del Departamento de Tránsito y Vialidad, informó Martín López Elizondo, coordinador de la corporación.



“Todo el que infrinja el reglamento debe de pagar una multa y no porque los elementos sean parte de la corporación no deba ser sancionado, al contrario ellos también deben ser sancionados. Además se le dio un llamado de atención, y si vuelve a incurrir en la falta del reglamento será turnado a Contraloría o a Recursos Humanos”, mencionó López Elizondo.



Aseguró el coordinador de Tránsito que por el momento se están tomando medidas de disciplina con el elemento que faltó al reglamento de tránsito.



El reporte de la falta del reglamento de tránsito se suscitó a través de redes sociales, donde la ciudadanía captó a través de una fotografía a la patrulla que se estacionó sobre el área exclusiva para personas con discapacidad.



Por lo que López Elizondo solicitó a la comunidad, continuar apoyando con las denuncias de los elementos que no realicen correctamente su trabajo.



“Nos apoyan mucho en ese aspecto, si ven algo, que nos lo indiquen con pruebas para poderlos sancionar. Nosotros somos los primeros que debemos respetar todo el Reglamento y no puede ser posible esta tipo de faltas”, dijo el funcionario municipal.



Añadió que si la comunidad observa algún ciudadano que no respete los señalamientos, puede llamar a los números de la oficina para que los elementos de tránsitos les apliquen la multa correspondiente.